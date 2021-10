Sprememba glede avtonomnosti NPU. Poslanci podprli spremembo novele zakona

Po noveli bo NPU notranjeorganizacijska enota Uprave kriminalistične policije, enota in direktor urada pa bosta podrejena direktorju Uprave kriminalistične policije. Kot je dejal minister za notranje zadeve Aleš Hojs v torek, je v noveli jasno zapisano, da je NPU popolnoma avtonomen pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj. Je pa odpravljena "samopostrežba" glede izbire, katere primere bo NPU preiskoval. Z novelo se tako določa način in postopke priprave kataloga tistih kaznivih dejanj, ki jih NPU mora preiskovati, pred tem pa ga morata potrdili direktor kriminalistične policije in generalni direktor policije.

Policisti po noveli v času delovnega razmerja ne smejo biti člani politične stranke in ne smejo opravljati funkcije nepoklicnega župana, podžupana ali občinskega svetnika.