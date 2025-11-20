Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Vlada proti hrvaškemu prevzemu Ljubljanske borze

Ljubljana, 20. 11. 2025 09.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
111

Vlada se ne strinja s prevzemom Ljubljanske borze. Zato jo je uvrstila med kritično infrastrukturo. Po mnenju vlade hrvaška državna agencija FINA, ki je nameravala prevzeti borzo, ne uživa ugled v skladu s 73. členom zakona o bančništvu.

Po seji vlade je Matej Arčon povedal, da so razpravljali v duhu zaščite nacionalnih interesov in delničarjev.  "FINA, kot bodoči kvalificiran imetnik deležev Ljubljanske borze, po oceni Vlade Republike ne uživa ugleda v smislu 73. člena zakona o bančništvu," je dejal podpredsednik vlade Arčon.

Vlada je ob tem sprejela sklep, da Ljubljansko borzo uvrsti med kritično infrastrukturo Republike Slovenije. Kot je izpostavil, je za tuji prevzem subjekta, ki je del kritičen infrastrukture, potrebno soglasje vlade. Sklepe so posredovali Svetu Agencije za trg vrednostnih papirjev. 

Zaskrbljenost malih delničarjev

Pred odločitvijo vlade so svojo zaskrbljenost zaradi potencialne prodaje izrazili mali delničarji. "Gre za poseg v upravljanje bistvene infrastrukture slovenskega kapitalskega trga, pri katerem obstaja utemeljena bojazen, da bi lahko nad strokovnimi, poslovnimi in finančnimi interesi začeli prevladovati nestrokovni, neposlovni in nefinančni interesi, kar bi utegnilo negativno vplivati na razvoj, stabilnost in funkcionalnost slovenskega kapitalskega trga," sta v skupnem sporočilu za javnost izpostavila VZMD in MDS.

Združenji opozarjata, da se s prehodom borzne infrastrukture v roke državnega organa tuje države znatno povečuje tveganje političnih in administrativnih vplivov, ki niso nujno skladni z načeli objektivnih poslovnih koristi, na katerih mora temeljiti delovanje kapitalskega trga.

VZMD in MDS, kot sta poudarila v sporočilu, nista podpornika državnih intervencijskih ukrepov na kapitalskem trgu, zato rešitve nastalega položaja tudi ne vidita v lastniški intervenciji slovenskih državnih organov.

"Edina ustrezna rešitev je tržna enakopravnost, ki bo omogočala zakonito možnost izbire izdajateljev glede najboljše borze. Takšna možnost izbire bo preprečevala morebitne zlorabe, do katerih bi sicer lahko vodilo državno lastništvo tuje države v koncentrirani tržni infrastrukturi," so zapisali in dodali, da "žal trenutna slovenska zakonodaja takšne možnosti slovenskim izdajateljem ne daje".

Ljubljanska borza
Ljubljanska borza FOTO: Ljubljanska borza

Zavzemajo se za črtanje desetega odstavka 125. člena zakona o trgu finančnih instrumentov, ki odločitev izdajatelja za zamenjavo borze obravnava enako kot odločitev izdajatelja za to, da sploh preneha biti borzna družba.

"Od zakonodajalca pričakujejo, da nemudoma odpravi neustavne omejitve, ki izdajateljem onemogočajo učinkovito izbiro ponudnika borznih storitev," je dejal direktor VZMD Matjaž Car.

Predsednik MDS Rajko Stanković pa je dodal, da mali delničarji potrebujejo transparenten, neodvisen in konkurenčen kapitalski trg. "Trenutna ureditev obstoječe izdajatelje in njihove manjšinske delničarje postavlja v neupravičeno slabši položaj in s tem povzroča dodatna neupravičena finančna tveganja," je izpostavil.

Po poročanju medijev naj bi sicer svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) o izdaji dovoljenja Fini za prevzem Zagrebačke burze in s tem tudi Ljubljanske borze odločal danes. Fina je soglasje za nakup Zagrebške borze od hrvaškega regulatorja dobila že v začetku septembra. Portal Forbes Slovenija medtem poroča, da naj bi bila problematika danes tudi tema na seji vlade.

borza ljubljanska borza zagrebška borza fina delničarji
Naslednji članek

Preiskava na HSE: Varuh nenapovedano ob sumu zlorabe položaja

Naslednji članek

Začenjajo se dela na zemeljskih plazovih v zaledju Koroške Bele

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (111)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mekenzi
20. 11. 2025 15.53
+3
Prodamo z Vlado vred in celim parlamentom. Plačilo drek za drek. 😭😭
ODGOVORI
4 1
Pamir
20. 11. 2025 15.53
+1
Slovenska podjetja so že v lasti Hrvaške, Hrvat Josip Broz je vodil Slovenijo več desetletij, večina Slovencev govori hrvaško.Na parlamentu samo zamenjavo zastavo s šahovnico in to je to.
ODGOVORI
1 0
vlahov
20. 11. 2025 15.52
+1
Rajko Stankovič je kriminalec ....
ODGOVORI
1 0
seter73
20. 11. 2025 15.48
za to nicvredno borzo ki ima manj prometa kot v nemciji najslabse kotirana delnica se sedaj nekaj vzigajo.., ko so hrvati kupili vrhunske blagovne znamke ki so dajale kruh stotine družinam jih je oa gladko BK.., seveda tam je potreben rezultat ta LB je pa samo vime za koritnike
ODGOVORI
0 0
Prelepa Soča
20. 11. 2025 15.47
Zakaj ne prodajo bogatim, pač pa slabšim revežem, kot smo sami.
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
20. 11. 2025 15.44
+0
slovenije je raj za jurćete in strojane, avtohtoni slovenci pa skregani sami s sabo in zaprepadeni in zaripli v obraz, polni jeze sovraštva fovšije in poceni doma narejenega alkohola, z mehkim gledajo kot v nova vrata in se ne morejo načudit kako jim prišleki pobirajo zemljo položaje in hčerke. njim pa je važn cvičk adijo tičk in sam da ni janša. tisočleten, domet mindset in širina hlapca. hahahahahahahahahahaha!
ODGOVORI
2 2
Greznica
20. 11. 2025 15.49
+2
in kdo je kriv da so ovtohtoni slovenici skregan med sabo? ta osebaima ime in priimek! 35 let že nagaja skupaj z njegovo sekto
ODGOVORI
3 1
ptuj.si
20. 11. 2025 15.56
-2
Milan Kučan. Prav imaš.
ODGOVORI
0 2
Greznica
20. 11. 2025 15.59
@ptuj ne se smešit no ...
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
20. 11. 2025 16.00
kriv je balkanski mesar s svojo kompanijo in ideologijo,ki je churchilu marsikej obljubil, nič od obljub pa udejanil. globovsko se je lotil vladanja, če hočete. milan samo izkorišča zaplankanost slovenčkov, ravno tako zoki, briga njega zgodovina, njemu je važno da je pri koritu.
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
20. 11. 2025 16.03
ej greznica a si vidla kok lajkov imam na zapisu da te nick lepo opisuje, hahahahahahahahahahaha!
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
20. 11. 2025 16.04
in ti greznica drugim pišeš, ne se smešit, hahahahahahhahaha. globoka greznica, hahahahahahahaha. najglobja.
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
20. 11. 2025 15.41
-5
hahahhaha, najhuje je ko rdečkarja ujame realnost. seveda bo borza slejkoprej prodana. kaj pa je problem v čigavih rokah je borza, važn je, sam da ni janša.
ODGOVORI
1 6
Skinwalker
20. 11. 2025 15.35
+8
Dobro jutro..ja koncno da je nekdo opazil namen hrvatov..
ODGOVORI
9 1
_Nico_T_
20. 11. 2025 15.32
+5
Zagrebška borza ima v lasti ljubljansko borzo že skoraj 10 let... #sampovem
ODGOVORI
8 3
ivanović
20. 11. 2025 15.36
+3
to pa res
ODGOVORI
4 1
Podlesničar
20. 11. 2025 15.37
+2
Gre se za to, da se nebi prodalo Hrvaški državi, velika razlika. #sampovem
ODGOVORI
3 1
Jous
20. 11. 2025 15.31
+2
Lj. borza je že ene 9 ali 10 let hrvaška. V lasti jo imajo razni hrvaški skladi. Še prej kakih 12 let ali več nazaj smo jo pa prodali Avstrijcem. Skratka trenutno je že tako in tako hrvaška, pač od privatnikov in skladov. Če jo vlada uvrsti pod kritično infrastrukturo, pomeni da jo bomo kupli nazaj od teh skladov, ki so njeni lastniki že zdaj? Kake panda ali bonsai obveznice spet pridejo v poštev, ker denarja ni. Aja, mogoče pa tudi novi davki.
ODGOVORI
3 1
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
20. 11. 2025 15.30
+5
najbols da jim vse damo..še mal pa nam bodo vlado vodil🤣
ODGOVORI
6 1
medŠihtom
20. 11. 2025 15.43
+0
slovenije je raj za jurćete in strojane, avtohtoni slovenci pa skregani sami s sabo in zaprepadeni in zaripli v obraz, polni jeze sovraštva fovšije in poceni doma narejenega alkohola, z mehkim gledajo kot v nova vrata in se ne morejo načudit kako jim prišleki pobirajo zemljo položaje in hčerke. njim pa je važn cvičk adijo tičk in sam da ni janša. tisočleten, domet mindset in širina hlapca. hahahahahahahahahahaha.
ODGOVORI
1 1
enajstdvanajst1
20. 11. 2025 15.28
-1
ČE JE ŽE VSE PAMETNEGA ŠLO HRVATOM PA NAJ ŠE BORZA IN PARLAMENT. polovico slovenije itak ogovri ze neslovensko
ODGOVORI
5 6
prince of persia
20. 11. 2025 15.25
+6
Oni z belo kapico na glavi bodo prevzeli....malo še.
ODGOVORI
6 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
20. 11. 2025 15.32
+4
new york so že
ODGOVORI
5 1
stanley
20. 11. 2025 15.25
+7
Hvala Vlada. Hrvati niso hoteli prodati hotelov na Hvaru, ker je bila kupec Slovenska firma. Zaradi zaščite nacionalnih interesov. Potem so jih pa Arabcem; samo, da ni Slovenec. To je njihova logika.
ODGOVORI
10 3
oberzajebant
20. 11. 2025 15.22
+5
Bravo Golob!
ODGOVORI
9 4
krjola
20. 11. 2025 15.21
-2
borze pač nebodo kupili, lahko jim pa prodamo Golobarja in Tino Gaber...
ODGOVORI
7 9
Omizje
20. 11. 2025 15.27
+4
ponudi jim svojo ženo tuje ne moreš prodajat
ODGOVORI
6 2
Slovenska pomlad
20. 11. 2025 15.20
+8
Janšo bi Hrvatje zaradi orožarske trgovine zlahka izsiljevali.
ODGOVORI
12 4
ivanović
20. 11. 2025 15.24
+3
Resnica, partnerstva so tam
ODGOVORI
4 1
ivanović
20. 11. 2025 15.25
-2
Pri Golobu pa se bo baje zadržalo, samo kaj češ ko je SLO u recesiji praktično, samo to se ne sme povedati
ODGOVORI
2 4
Anion6anion
20. 11. 2025 15.19
-2
Še vlado prodajmo!
ODGOVORI
6 8
Uporabnik1854475
20. 11. 2025 15.51
+1
Prodajmo? Se prav, če razumem prav, da bi denar dobil za to al kako? Definicija utopizma je.........
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1854475
20. 11. 2025 15.18
+4
Zanima zakaj se cro lopo..niso tok za nakup NLB pred leti na zobe metal...sam vprašam
ODGOVORI
4 0
iskriv
20. 11. 2025 15.17
+8
Bravo , tako se dela , da se zaščiti za državo pomembne subjekte in ne , da se jih proda za nekaj drobiža in provizijo za žep , kot je to delala Janševa vlada !
ODGOVORI
11 3
Vera in Bog
20. 11. 2025 15.18
-5
Ha ha to bo ja.
ODGOVORI
2 7
Greznica
20. 11. 2025 15.23
+2
@ vera ... pozabil spet tvojih 10 zapovedi ... cccccc
ODGOVORI
4 2
seter73
20. 11. 2025 15.52
tele nevedno
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363