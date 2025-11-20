Vlada proti hrvaškemu prevzemu Ljubljanske borze

Vlada se ne strinja s prevzemom Ljubljanske borze. Zato jo je uvrstila med kritično infrastrukturo. Po mnenju vlade hrvaška državna agencija FINA, ki je nameravala prevzeti borzo, ne uživa ugled v skladu s 73. členom zakona o bančništvu.

Po seji vlade je Matej Arčon povedal, da so razpravljali v duhu zaščite nacionalnih interesov in delničarjev. "FINA, kot bodoči kvalificiran imetnik deležev Ljubljanske borze, po oceni Vlade Republike ne uživa ugleda v smislu 73. člena zakona o bančništvu," je dejal podpredsednik vlade Arčon. Vlada je ob tem sprejela sklep, da Ljubljansko borzo uvrsti med kritično infrastrukturo Republike Slovenije. Kot je izpostavil, je za tuji prevzem subjekta, ki je del kritičen infrastrukture, potrebno soglasje vlade. Sklepe so posredovali Svetu Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Zaskrbljenost malih delničarjev

Pred odločitvijo vlade so svojo zaskrbljenost zaradi potencialne prodaje izrazili mali delničarji. "Gre za poseg v upravljanje bistvene infrastrukture slovenskega kapitalskega trga, pri katerem obstaja utemeljena bojazen, da bi lahko nad strokovnimi, poslovnimi in finančnimi interesi začeli prevladovati nestrokovni, neposlovni in nefinančni interesi, kar bi utegnilo negativno vplivati na razvoj, stabilnost in funkcionalnost slovenskega kapitalskega trga," sta v skupnem sporočilu za javnost izpostavila VZMD in MDS. Združenji opozarjata, da se s prehodom borzne infrastrukture v roke državnega organa tuje države znatno povečuje tveganje političnih in administrativnih vplivov, ki niso nujno skladni z načeli objektivnih poslovnih koristi, na katerih mora temeljiti delovanje kapitalskega trga. VZMD in MDS, kot sta poudarila v sporočilu, nista podpornika državnih intervencijskih ukrepov na kapitalskem trgu, zato rešitve nastalega položaja tudi ne vidita v lastniški intervenciji slovenskih državnih organov. "Edina ustrezna rešitev je tržna enakopravnost, ki bo omogočala zakonito možnost izbire izdajateljev glede najboljše borze. Takšna možnost izbire bo preprečevala morebitne zlorabe, do katerih bi sicer lahko vodilo državno lastništvo tuje države v koncentrirani tržni infrastrukturi," so zapisali in dodali, da "žal trenutna slovenska zakonodaja takšne možnosti slovenskim izdajateljem ne daje".

Ljubljanska borza FOTO: Ljubljanska borza icon-expand