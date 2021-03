Sprememba: letni obračun lahko oddate do 30. aprila

Kot je znano, je državni zbor 26. marca sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS), v katerem je tudi določba o podaljšanju roka za oddajo obračunov DDPO in DohDej do 30. aprila 2021.

Danes pa so s Finančne uprave RS sporočili, da so kljub temu, da omenjeni zakon še ni objavljen v Uradnem listu RS, v sistemu eDavki že prestavili rok za oddajo omenjenih obračunov na 30. april 2021. To pomeni, da lahko zavezanci obračuna DDPO in DohDej oddajo do konca aprila 2021.



Kje se je zataknilo?

Naj se rok za oddajo letnih poročil Ajpesu in davčnih obračunov finančni upravi tako kot lani tudi letos podaljša, so računovodje in panožne zveze prosili že nekaj mesecev in na finančnem ministrstvu so najprej trdili, da tokrat podaljšanje ni predvideno, sredi marca pa je vlada vseeno sprejela odločitev, da se rok prestavi na konec aprila.

Rešitev je sklenila zapisati v novelo zakona o izvrševanju proračuna, ki jo je DZ minuli petek tudi sprejel. Vendar pa v uradnem listu še ni objavljena.

Bistveni del novele zakona, to je izvzetje investicij v Slovensko vojsko iz omejitev pri prevzemanju obveznosti v breme proračuna, je namreč sporen za del opozicije. Poslanci Levice so tako v soboto začeli zbirati podpise za zahtevo za razpis referenduma.

Če se roki ne bi podaljšali, bi to imelo katastrofalne posledice za podjetnike in računovodje, so včeraj v skupnem pismu opozorili v več kot 40 računovodskih servisih iz vse Slovenije.

Kot so dejali, je priprava letošnjih bilanc in izkazov daleč najzahtevnejša v zadnjih desetletjih. V izkazih je namreč treba upoštevati vse protikoronske ukrepe, predvsem pa preveriti, ali podjetniki izpolnjujejo pogoje za prejem državne pomoči ali pa jo bodo morali vračati. In ne gre zgolj za en majhen obrazec. Za posameznega podjetnika se je v enem letu nabralo lahko tudi več kot 100 dokumentov, samo povezanih z uveljavljanjem raznih pomoči in ukrepov.

Konec leta pa je treba vse še preveriti in v primeru neizpolnjevanja pogojev tudi oddati vloge za vračilo državnih pomoči. Če tega ne naredijo, so kazni zares hude, so zapisali in dodali, da pa morajo vse to izvesti računovodje, saj gre za daleč preveč zahtevne postopke, da bi jih povprečen podjetnik zmogel izvesti sam.