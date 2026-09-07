Sprememba pri ogledu za nazaj v veljavi teden dni

Pri nekaterih napravah in aplikacijah se še pojavljajo posamezna odstopanja glede uporabniške izkušnje. Gre za manjše tehnične težave, ki jih v testnem obdobju ni bilo mogoče zaznati, a jih operaterji dnevno odpravljajo.

Ker sprememba velja pri vseh operaterjih enako, tudi morebitna menjava operaterja pri tem ne prinaša razlike. Sprememba velja na vseh napravah, kjer operaterji omogočajo ogled za nazaj: na televizorjih, računalnikih, mobilnih napravah in v spletnih aplikacijah.

Dodatne informacije o spremembi in odgovore na najbolj pogosta vprašanja najdete na spletni podstrani www.24ur.com/ogled-za-nazaj.