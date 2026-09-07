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Slovenija

Sprememba pri ogledu za nazaj v veljavi teden dni

Ljubljana, 07. 09. 2026 14.59 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
POP TV
Sprememba pri ogledu za nazaj

Od 31. avgusta na programih POP TV, Kanal A, KINO, BRIO, OTO in ASTRA v prvih treh dneh po predvajanju oglasov ni mogoče preskočiti. Ogled za nazaj ostaja na voljo do 7 dni po predvajanju.

Pri nekaterih napravah in aplikacijah se še pojavljajo posamezna odstopanja glede uporabniške izkušnje. Gre za manjše tehnične težave, ki jih v testnem obdobju ni bilo mogoče zaznati, a jih operaterji dnevno odpravljajo.

Ker sprememba velja pri vseh operaterjih enako, tudi morebitna menjava operaterja pri tem ne prinaša razlike. Sprememba velja na vseh napravah, kjer operaterji omogočajo ogled za nazaj: na televizorjih, računalnikih, mobilnih napravah in v spletnih aplikacijah.

Dodatne informacije o spremembi in odgovore na najbolj pogosta vprašanja najdete na spletni podstrani www.24ur.com/ogled-za-nazaj.

 

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