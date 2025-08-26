Sprememba prometnega režima v garažnih hišah ob UKC Maribor

Jutri, 27. avgusta, bo začel veljati nov prometni režim uvozov in izvozov v garažnih hišah ob Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor.

Kot so sporočili iz kliničnega centra, spremembe uvajajo z jasnim ciljem: zagotoviti večjo pretočnost, zmanjšati prometne zastoje in izboljšati dostopnost za paciente ter njihove svojce. "Zavedamo se, da prometna ureditev v okolici UKC MB že dlje časa predstavlja izziv – zato smo se te problematike v sodelovanju z Mestno občino Maribor (MOM) lotili temeljito in analitično," poudarjajo.

Spremembe:

Ljubljanska ulica – izhod iz severne garažne hiše (prej vhod); vhod in izhod na območje UKC ostaja nespremenjen.