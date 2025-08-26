Sprememba prometnega režima v garažnih hišah ob UKC Maribor

Jutri, 27. avgusta, bo začel veljati nov prometni režim uvozov in izvozov v garažnih hišah ob Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor.
Kot so sporočili iz kliničnega centra, spremembe uvajajo z jasnim ciljem: zagotoviti večjo pretočnost, zmanjšati prometne zastoje in izboljšati dostopnost za paciente ter njihove svojce. "Zavedamo se, da prometna ureditev v okolici UKC MB že dlje časa predstavlja izziv – zato smo se te problematike v sodelovanju z Mestno občino Maribor (MOM) lotili temeljito in analitično," poudarjajo.
Spremembe:
Ljubljanska ulica – izhod iz severne garažne hiše (prej vhod); vhod in izhod na območje UKC ostaja nespremenjen.
Masarykova ulica – vhod v severno garažo (prej izhod); vhod in izhod v južno garažo ostaja nespremenjen.
Uporabnike obeh garažnih hiš ob tem prosijo, da so ob vstopu ali izstopu pozorni na novo talno signalizacijo, ter prometne in usmerjevalne znake, ki bodo jasno označevali spremenjene dostope. "Zahvaljujemo se vam za razumevanje in strpnost v času uvajanja sprememb. Verjamemo, da bomo z usmerjenimi ukrepi skupaj pripomogli k boljši uporabniški izkušnji vseh pacientov in obiskovalcev UKC MB," so zapisali v sporočilu za javnost.
Kmalu tudi brezplačni prevozi z električnim mini vozilom
Gre sicer zgolj za prvega izmed pomembnih korakov v smeri boljše organizacije prometa in dostopnosti na področju mariborskega kliničnega centra. "Že v prihodnjem mesecu bodo sledile dodatne izboljšave, ki jih bomo javnosti tudi pravočasno in natančno predstavili," pravijo. Ena izmed njih bo uvedba brezplačnih prevozov z električnim mini vozilom, ki so jih Mariborčani že vajeni v središču mesta. V sodelovanju z MOM bo določeno območje prevozov in točke znotraj UKC Maribor, kjer bo vozilo ustavljalo starejšim, gibalno oviranim ljudem, staršem z majhnimi otroki in vsem drugim pacientom in uporabnikom zdravstvenih storitev. "Naš cilj ostaja jasen – ustvariti čim bolj prijazno, varno in dostopno okolje za vse, ki prihajajo v UKC Maribor," zaključujejo.
