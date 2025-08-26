Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Sprememba prometnega režima v garažnih hišah ob UKC Maribor

Maribor, 26. 08. 2025 13.05 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
1

Pri Univerzitetnem kliničnem centru Maribor v veljavo stopa spremenjen režim uvozov in izvozov v garažni hiši. Vhod v severno garažno hišo bo odslej mogoč le z Masarykove, izhod pa bo urejen na Ljubljansko ulico. Uvoz in izvoz iz južne garažne hiše ostaja nespremenjen, prav tako glavni vhod in izhod z območja bolnišnice.

Jutri, 27. avgusta, bo začel veljati nov prometni režim uvozov in izvozov v garažnih hišah ob Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor.

Kot so sporočili iz kliničnega centra, spremembe uvajajo z jasnim ciljem: zagotoviti večjo pretočnost, zmanjšati prometne zastoje in izboljšati dostopnost za paciente ter njihove svojce. "Zavedamo se, da prometna ureditev v okolici UKC MB že dlje časa predstavlja izziv – zato smo se te problematike v sodelovanju z Mestno občino Maribor (MOM) lotili temeljito in analitično," poudarjajo.

Spremembe:

Ljubljanska ulica – izhod iz severne garažne hiše (prej vhod); vhod in izhod na območje UKC ostaja nespremenjen.

Spremenjen prometni režim na Ljubljanski ulici.
Spremenjen prometni režim na Ljubljanski ulici. FOTO: UKC Maribor

Masarykova ulica – vhod v severno garažo (prej izhod); vhod in izhod v južno garažo ostaja nespremenjen.

Spremenjen prometni režim na Masarykovi ulici.
Spremenjen prometni režim na Masarykovi ulici. FOTO: UKC Maribor

Uporabnike obeh garažnih hiš ob tem prosijo, da so ob vstopu ali izstopu pozorni na novo talno signalizacijo, ter prometne in usmerjevalne znake, ki bodo jasno označevali spremenjene dostope. "Zahvaljujemo se vam za razumevanje in strpnost v času uvajanja sprememb. Verjamemo, da bomo z usmerjenimi ukrepi skupaj pripomogli k boljši uporabniški izkušnji vseh pacientov in obiskovalcev UKC MB," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kmalu tudi brezplačni prevozi z električnim mini vozilom

Gre sicer zgolj za prvega izmed pomembnih korakov v smeri boljše organizacije prometa in dostopnosti na področju mariborskega kliničnega centra. "Že v prihodnjem mesecu bodo sledile dodatne izboljšave, ki jih bomo javnosti tudi pravočasno in natančno predstavili," pravijo. Ena izmed njih bo uvedba brezplačnih prevozov z električnim mini vozilom, ki so jih Mariborčani že vajeni v središču mesta. V sodelovanju z MOM bo določeno območje prevozov in točke znotraj UKC Maribor, kjer bo vozilo ustavljalo starejšim, gibalno oviranim ljudem, staršem z majhnimi otroki in vsem drugim pacientom in uporabnikom zdravstvenih storitev. "Naš cilj ostaja jasen – ustvariti čim bolj prijazno, varno in dostopno okolje za vse, ki prihajajo v UKC Maribor," zaključujejo.

Preberi še Prometni kolaps po zapori Glavnega mostu: eno uro za izvoz iz garažne hiše
sprememba prometni režim UKC Maribor garažna hiša
Naslednji članek

Tabaković zavrača očitke o sodelovanju pri načrtovanju umora skesanca

Naslednji članek

Na Siciliji po izbruhu Etne izdali opozorilo za zračni promet

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kokicas
26. 08. 2025 14.06
Kako boš iz Ljubljanske prišel do glavne ceste, kjer naj bi bil po novem izhod saj do konca ni pasu, bodo samo na novo zapisane črte na nasprotni pas?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137