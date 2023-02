Sprememba režima: za parkiranje pod Sv. Joštom nad Kranjem dva evra na dan

Kot so za 24ur.com pojasnili na občini, nameravajo parkirnino uvesti še pred poletjem, uvajanje pa bo postopno. "Najprej pa bomo obiskali Krajevno skupnost Jošt in KS Stražišče ter jim predstavili celostne rešitve, obenem pa opravili razgovore še z upravljavcem parkirišč in parkomata," so zapisali.

V začetku februarja so kranjske svetnice in svetniki potrdili sprememb Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce, s katerimi se bodo vzpostavila plačljiva parkirna mesta za pohodnike na priljubljeno izletniško točko Sveti Jošt nad Kranjem.

Načrtujejo izgradnjo dodatnih parkirnih mest pod Joštom

V srednjeročnem obdobju na občini načrtujejo izgradnjo še dodatnih parkirnih mest pod Joštom. V teku je tudi projekt prestavitve Pševske ceste. Nova cesta se bo odcepila od ceste v Laze proti Pševski cesti takoj za obstoječimi stanovanjskimi hišami, kar bo izboljšalo dostop do Jošta in vasi ob njem. Trenutno je Mestna občina Kranj sredi postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ko bo slednje pravnomočno, bo uvrščen projekt v proračun.

Ker je na omenjeni seji več svetnikov izrazilo pomisleke, da bi bilo parkirni sistem treba urediti celostno in da bodo ljubitelji gora po vsej verjetnosti še vedno parkirali na zelenicah, kot so to množično počeli tudi med epidemijo koronavirusa, na občini odgovarjajo, da razmišljajo tudi o uresničitvi načrtov za dodatna parkirna mesta pred vzponom s kolesarski stojali ali celo kolesarnico, sistemom KrSKolesom in postajo javnega prevoza. Javni linijski avtobusni prevoz do Planice (pod vrhom Jošta) pa je že vzpostavljen in ga glede na trenutno zasedenost ne nameravajo večati.

"Nadzor nad plačilom parkirnine bo izvajal upravljavec parkirišč, medobčinski redarji pa nadzore iz svoje pristojnosti (parkiranje na cesti, bankini, ovinku ... ), še posebej v popoldanskem času in ob koncih tedna," so še napovedali.

V prihodnjih dneh bodo natančno pregledali signalizacijo in določili načrt dela za vse vpletene.

Lokalni prebivalci dlje časa opozarjajo na problematiko

Kot smo že poročali, lokalni prebivalci že dlje časa opozarjajo na problematiko, s katero se vsakodnevno srečujejo zaradi številnih ljudi, ki peš ali z avtomobili obiskujejo Sv. Jošt in okolico. "Oviran promet, manj pregledna in nevarna cesta, zastoji ... Občina je v zadnjih dveh letih uredila več novih parkirišč, a veliko ljudi še vedno parkira na travnikih, ob robu ceste, na gozdnih poteh ... Gre v glavnem za zasebna zemljišča in lastniki včasih ne morejo do gozda, pašnikov in polj. Ob zadnjem sneženju se je celo zgodilo, da izvajalec, ki skrbi za pluženje in vzdrževanje ceste v zimskih razmerah, ni mogel do skladišča peska za posipanje vozišča, ker je bilo zaparkirano z avtomobili. Razmere na poledeneli cesti so bile zato zelo slabe, na cesti in sredi vasi so nastajali zastoji," je lani našteval Peter Zaletelj, tedanji predsednik sveta KS Jošt.

Pri ureditvi parkiranja ne pomagajo niti obiski medobčinskih redarjev, saj lahko ti ukrepajo le na lastnini Mestne občine Kranj, ne pa tudi na zasebnih zemljiščih.