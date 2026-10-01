Sprememba: upravne enote bodo delale dlje

"Zaradi približevanja upravnih storitev potrebam uporabnikov se uradne ure v torek in sredo enotno začnejo ob 8.00 in končajo ob 18.30. To pomeni, da v omenjenih uradnih dnevih začetek uradnih ur ostane zjutraj enak – ob 8.00, zaključek pa se prestavi s 15.00 (torek) oziroma 18.00 (sreda) na 18.30. S predlogom uredbe se ne spreminja veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih," navaja današnje sporočilo za javnost po seji vlade.
Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o upravnem poslovanju spreminja ureditev uradnih ur, uredba o delovnem času v organih državne uprave pa tudi obstoječo ureditev premakljivega delovnega časa javnih uslužbencev, zaposlenih v upravnih enotah.
Premakljiv začetek delovnega časa bo določen med 7. in 8. uro, razen v torek in sredo, ko bo določen med 7.30 in 8.30 uro, v ponedeljek in petek pa se ne spreminja. V torek in sredo bo premakljiv konec delovnega časa med 18.30 in 19. uro, v četrtek pa med 13. in 14.30 uro. Premakljiv začetek in konec delovnega časa v soboto pa ni več določen, saj upravne enote takrat ne poslujejo.
Za večjo dostopnost do storitev
Vlada ob tem poudarja, da sprememba ne povečuje obsega polnega delovnega časa, temveč pomeni drugačno razporeditev.
S spremembo uredbe bo po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev za tiste uporabnike, ki jih sicer ne bi mogli opraviti zaradi delovnih in drugih obveznosti, ker upravne enote v popoldanskem času, ko večina zaposlenih zaključi z delom, doslej niso imele uradnih ur.
Dodali so, da s spremembo želijo izboljšati dostopnost upravnih storitev in uradne ure upravnih enot prilagoditi dejanskim potrebam uporabnikov.
Uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
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