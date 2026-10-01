Sprememba: upravne enote bodo delale dlje

"Zaradi približevanja upravnih storitev potrebam uporabnikov se uradne ure v torek in sredo enotno začnejo ob 8.00 in končajo ob 18.30. To pomeni, da v omenjenih uradnih dnevih začetek uradnih ur ostane zjutraj enak – ob 8.00, zaključek pa se prestavi s 15.00 (torek) oziroma 18.00 (sreda) na 18.30. S predlogom uredbe se ne spreminja veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih," navaja današnje sporočilo za javnost po seji vlade.

Vlada z uredbama podaljšuje delovni čas upravnih enot. FOTO: Luka Kotnik

Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o upravnem poslovanju spreminja ureditev uradnih ur, uredba o delovnem času v organih državne uprave pa tudi obstoječo ureditev premakljivega delovnega časa javnih uslužbencev, zaposlenih v upravnih enotah. Premakljiv začetek delovnega časa bo določen med 7. in 8. uro, razen v torek in sredo, ko bo določen med 7.30 in 8.30 uro, v ponedeljek in petek pa se ne spreminja. V torek in sredo bo premakljiv konec delovnega časa med 18.30 in 19. uro, v četrtek pa med 13. in 14.30 uro. Premakljiv začetek in konec delovnega časa v soboto pa ni več določen, saj upravne enote takrat ne poslujejo.

Za večjo dostopnost do storitev