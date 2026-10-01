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Slovenija

Sprememba: upravne enote bodo delale dlje

Ljubljana, 01. 10. 2026 16.44 pred 52 minutami 2 min branja 22

Avtor:
STA Ti.Š.
Vlada z uredbama podaljšuje delovni čas upravnih enot.

Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka.

"Zaradi približevanja upravnih storitev potrebam uporabnikov se uradne ure v torek in sredo enotno začnejo ob 8.00 in končajo ob 18.30. To pomeni, da v omenjenih uradnih dnevih začetek uradnih ur ostane zjutraj enak – ob 8.00, zaključek pa se prestavi s 15.00 (torek) oziroma 18.00 (sreda) na 18.30. S predlogom uredbe se ne spreminja veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih," navaja današnje sporočilo za javnost po seji vlade.

Vlada z uredbama podaljšuje delovni čas upravnih enot.
Vlada z uredbama podaljšuje delovni čas upravnih enot.
FOTO: Luka Kotnik

Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o upravnem poslovanju spreminja ureditev uradnih ur, uredba o delovnem času v organih državne uprave pa tudi obstoječo ureditev premakljivega delovnega časa javnih uslužbencev, zaposlenih v upravnih enotah.

Premakljiv začetek delovnega časa bo določen med 7. in 8. uro, razen v torek in sredo, ko bo določen med 7.30 in 8.30 uro, v ponedeljek in petek pa se ne spreminja. V torek in sredo bo premakljiv konec delovnega časa med 18.30 in 19. uro, v četrtek pa med 13. in 14.30 uro. Premakljiv začetek in konec delovnega časa v soboto pa ni več določen, saj upravne enote takrat ne poslujejo.

Za večjo dostopnost do storitev

Vlada ob tem poudarja, da sprememba ne povečuje obsega polnega delovnega časa, temveč pomeni drugačno razporeditev.

S spremembo uredbe bo po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev za tiste uporabnike, ki jih sicer ne bi mogli opraviti zaradi delovnih in drugih obveznosti, ker upravne enote v popoldanskem času, ko večina zaposlenih zaključi z delom, doslej niso imele uradnih ur.

Dodali so, da s spremembo želijo izboljšati dostopnost upravnih storitev in uradne ure upravnih enot prilagoditi dejanskim potrebam uporabnikov.

Uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.

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KOMENTARJI22

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BroNo1
01. 10. 2026 17.35
Še trgovine nazaj ob nedeljah pa zmagamo! Prodajalci si želijo nedeljskih ur, toliko za v info levim
Odgovori
+0
1 1
Pupa73
01. 10. 2026 17.31
ja spet ga bojo najebal reveži na šaltarjih,v ozadju jih pa tričetrt ne ve kaj bi sami s sabo počne da jim ni dolgčas
Odgovori
-1
1 2
prizdravi
01. 10. 2026 17.29
Javno upravo bodo "približali ljudem" tako, da jo bodo razhajkali. Tisti uslužbenci, ki so za kakšno rabo, bodo odšli drugam, ostali bodo nesposobni in njihovi zaostanki.
Odgovori
-1
0 1
BroNo1
01. 10. 2026 17.36
A si ti ta nesposoben?!
Odgovori
0 0
proofreader
01. 10. 2026 17.27
Nam ki cel dan trdo delamo bo to prišlo zelo prav.
Odgovori
+2
3 1
Slovener
01. 10. 2026 17.20
Na upravnih enotah bodo "delali" ?
Odgovori
+1
2 1
BroNo1
01. 10. 2026 17.37
Ne ti boš prišel pa bo vse laufal?!
Odgovori
0 0
Veščec
01. 10. 2026 17.17
Uf,to bo spet🤣,pa to
Odgovori
+0
1 1
Upro365
01. 10. 2026 17.15
Odlično! Sedaj pa se pošte porihtat
Odgovori
+2
2 0
graf
01. 10. 2026 17.12
Narobe : odprte bodo dlje ...
Odgovori
+1
1 0
proofreader
01. 10. 2026 17.11
Končno imamo spet vlado, ki dela za ljudi. Hvala vam.
Odgovori
+3
6 3
Jani.
01. 10. 2026 17.08
JU je servis ljudi in ne sama sebi namen, da moreš skoraj dopust vzeti, da prideš zraven! Bravo desnica, bravo Matoz👏👏👏
Odgovori
+7
8 1
SpamEx
01. 10. 2026 17.15
Sedaj pa upajmo da zaposleni tam ne bodo v Lidl prebegnili
Odgovori
+0
1 1
Bolfenk2
01. 10. 2026 17.08
Bravo vlada. Prijazno do delavcev, ki ne morejo na UE dopoldan kot lahko lenuhi na socialni.
Odgovori
+5
8 3
SpamEx
01. 10. 2026 17.14
maš opravke vsak mesec na UE ane
Odgovori
+2
3 1
wsharky
01. 10. 2026 17.06
to bodo uradniki nabijali ure in potem izkoristili kompenzacije viška ur, še ena neboluza aktualne vlade
Odgovori
-2
4 6
Mio56
01. 10. 2026 16.59
kje je fora podalsat urnik z apol ure? in kot drugo kdo bo te nadure plačal?? aja sej res spet mi davkoplačevalci!!
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-8
3 11
peglezn
01. 10. 2026 17.07
nismo vsi na sociali brihta, je treba dat ure ipd. da sploh lahko kaj urediš na UE. Kdo pa misliš, da te ure krije? Naj delovnik prilagodijo zaposlenim, aja to pa ne?
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+8
8 0
jzzzze
01. 10. 2026 17.23
Kdaj pa bodo zadeve urejali zaposleni na UE
Odgovori
-1
0 1
Mio56
01. 10. 2026 17.28
peglezn....socialci so zasedeni cel dan...zaposleni pa 8 ur...pa ni hudica da tud ce delajo od 9-5 nezmorejo porihtat stvari!!! Isto kot so jih zadnjih 30 let!
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0 0
SpamEx
01. 10. 2026 16.53
Upravne enote v Sloveniji se že dlje časa soočajo s pomanjkanjem ustreznega kadra, kar povzroča daljše čakalne dobe in preobremenjenost zaposlenih.• Nizke plače: Zaposleni na upravnih enotah opozarjajo, da so med najslabše plačanimi v javni upravi glede na zahtevnost dela. • Preobremenjenost: Zaradi velikega priliva strank (zlasti na oddelkih za tujce) in pomanjkanja zaposlenih prihaja do zaostankov. • Odliv in pomanjkanje interesa: Kljub velikemu številu prijav na posamezna delovna mesta so pogosto težave z ustreznimi izobrazbenimi in strokovnimi pogoji (npr. izpit iz upravnega postopka – ZUP) ter nekonkurenčnimi plačami.
Odgovori
-3
3 6
Mio56
01. 10. 2026 17.01
in ker ljudi ze primankuje bodo dodal se dodatne ure...sepravi določeni strankarski osebki potrebujejo delovna mesta in bodo s tem jim to omogocli...raja pa bo ze plačala ma kaj je to ce dodamo se kaksen dodatn miljoncek minusa!!
Odgovori
-3
1 4
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