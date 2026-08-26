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Slovenija

Sprememba usmeritve, poplačilo dolgov ali le lastna stališča?

Ljubljana, 26. 08. 2026 23.03 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Soočenje

Odločitev Slovenije, da ne podpre skupne izjave držav članic EU proti načrtovani širitvi izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, opozicija razume kot prvi jasen znak obrata politike nove vlade Janeza Janše do Izraela in Palestine. Medtem ko opozicija govori o mednarodni osamitvi Slovenije in celo o "poplačevanju dolgov", druga stran očitke zavrača ter poudarja, da Slovenija z odločitvijo ne podpira izraelskih naselbin in ostaja trden člen Evropske unije. O tem sta v studiu soočila stališča Lucija Tacer Perlin, poslanka Gibanja Svoboda, in Marko Lotrič, predsednik stranke Fokus.

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Lucija Tacer Perlin je odločitev Slovenije ocenila kot precej več kot zgolj spremembo zunanjepolitične usmeritve. "Ne gre samo za spremembo usmeritve zunanje politike, gre za sramotenje Slovenije in to je največji problem," je dejala. Po njenem bi skupna izjava vseh 27 članic EU imela bistveno večjo težo in bi poslala jasen signal, da ravnanje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ni le v neskladju z mednarodnim pravom, ampak ogroža tudi možnost rešitve dveh držav.

Tacer Perlin je opozorila predvsem na geografske posledice načrtovane gradnje, ki bi po njenih besedah razbila palestinsko ozemlje. Ob tem je izrekla tudi precej ostrejši politični očitek: iz ravnanja Janeza Janše je po njenem razvidno, da v Bruslju ne predstavlja interesov Slovenk in Slovencev, temveč "poplačuje svoje dolgove".

Marko Lotrič je njeno interpretacijo zavrnil. Slovenija po njegovih besedah ostaja trden člen sedemindvajseterice, v Evropski uniji pa je vedno delovala proaktivno in imela tudi lastna stališča. Izjavo je označil za eno od deklaracij, kakršne smo videli že v preteklosti, ter poudaril, da slovensko zunanjo politiko vodi vlada, svojo vlogo pa ima tudi parlamentarni odbor za zunanjo politiko.

"Slovenija nikjer ne zagovarja gradnje naselbin na Zahodnem bregu," je poudaril in zavrnil očitke Tacer Perlin, da gre pri slovenski odločitvi za nekakšen napad oziroma zaščito Izraela. Po njegovem Slovenija vodi politiko, ki jo je zagovarjala že doslej.

Tacer Perlin je nato opozorila, da se nihče iz SDS, čeprav so člani stranke po njenih besedah zelo glasni na družbenem omrežju X, ni pojavil pred kamerami in zagovarjal odločitve. 

Poslanka Gibanja Svoboda je nadaljevala, da je 26 od 27 članic EU ocenilo, da je obsodba potrebna zaradi nezakonitih naselbin in nevarnosti nadaljnjega spodkopavanja rešitve dveh držav. Po njenem je slovenska vlada pri tem ostala osamljena. Dodala je, da je Slovenija "izjemno sočutna in solidarna družba" ter da so bili tudi dosedanji javni odzivi po njenem jasen pokazatelj podpore samoodločbi in pravični rešitvi.

Lotrič se tudi s tem ni strinjal. Znova je poudaril, da Slovenija z odločitvijo ne ščiti Izraela pri gradnji naselbin na Zahodnem bregu. Spomnil je tudi na odločitev prejšnje vlade glede južnoafriške pobude in dejal, da javnost niti takrat ni razpolagala z vsemi informacijami, na podlagi katerih bi lahko presojala njeno ravnanje.

Opozoril je tudi pred insinuacijami o tem, kaj naj bi se v ozadju zgodilo. 

Tacer Perlin je medtem ponovila očitek, da SDS "poplačuje dolgove", in ga povezala tudi z razpravo o ustanovitvi parlamentarne preiskovalne komisije ter dogajanjem na Komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS). Ravnanje slovenske vlade je označila za "sramotno dejanje" in "orbanovski način obnašanja v Evropski uniji".

Lotrič pa je razpravo preusmeril tudi na gospodarski položaj Slovenije in delo prejšnje vlade. Dejal je, da je bila Slovenija v zadnjih štirih letih po njegovem deležna sramote na gospodarskem, političnem in kulturnem področju.

Kot je povedal, so ga na mednarodnih dogodkih spraševali, zakaj Slovenija "duši gospodarstvo", ljudem ne omogoča zaslužka in podjetja pošilja v tujino. Prepričan je, da so pretekli ukrepi povzročili težave v državnem proračunu in odhod podjetij, medtem ko od aktualne vlade pričakuje, da bo razmere uredila in gospodarstvu omogočila obrat "v pravo smer". 

Tacer Perlin mu je odgovorila, da bo vlada po vsem sodeč svoje obljube začela uresničevati šele po tem, ko se bo "oddolžila svojim podpornikom", ki naj bi jo po njenih besedah iz tujine podpirali v volilni kampanji. Poudarila je, da mora Slovenija ostati suverena država in da je zato treba domnevne tuje vplive razčistiti.

Ponovno je izpostavila tudi slovensko osamljenost pri evropski izjavi. Po njenem ne gre spregledati, da je slovenski premier ostal edini med voditelji članic EU, ki se ni pridružil obsodbi nezakonitih naselbin. "Za tem je razlog in ta razlog ni dobra prihodnost Slovenije," je dejala.

Razprava se je nato preselila k prestavljeni seji KNOVS, na kateri naj bi razpravljali o domnevnih vplivih Rusije in Izraela na Slovenijo.

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