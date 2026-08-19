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Slovenija

Sprememba vremena: obnavljanje neviht na istem območju, porast hudournikov

Ljubljana, 19. 08. 2026 14.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Arso padavine

Po nekaj dneh suhega in stabilnega vremena se obeta preobrat. V višinah bo zapihal jugozahodni veter, ki bo k nam prinesel zelo vlažen zrak, postopoma pa tudi padavine z nevihtami. "Posebna previdnost bo potrebna predvsem za vse, ki v teh dneh kampirate ali se zadržujete na prostem v bližini hudourniških strug," opozarja Agencija RS za okolje.

Po ponedeljkovem prehodu hladne fronte se je nad naše kraje razširilo območje visokega zračnega tlaka. Večinoma suho in stabilno vreme bo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) vztrajalo danes in tudi večji del četrtka.

Spet bo tudi bolj vroče, saj se bo najvišja dnevna temperatura po napovedih v nižinah dvignila do okoli 32 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na jugovzhodu.

A vremenska situacija se bo že jutri začela postopoma spreminjati. V višinah bo namreč zapihal jugozahodni veter, s katerim bo iznad Sredozemlja k nam dotekal zelo vlažen zrak. Povečala se bo možnost za nastanek padavin.

Arso padavine
Arso padavine
FOTO: Arso

"Ob gorskih pregradah zahodne Slovenije bo že zjutraj pretežno oblačno, čez dan pa se bodo tam pojavljale plohe in nevihte. Drugod bo večji del dneva večinoma sončno," napovedujejo pri Arsu. Pozno popoldne in zvečer pa se bodo nato padavine z nevihtami od zahoda okrepile ter se postopno širile v notranjost države.

V petek bo Slovenija še vedno pod vplivom močnega in vlažnega jugozahodnega zračnega toka, zato se bodo čez dan pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na soboto. V soboto pa bodo padavine predvidoma postopno oslabele.

Po trenutnih izračunih vremenskih modelov bo do sobote zvečer v zahodni polovici Slovenije predvidoma padlo od 30 do 80 milimetrov padavin, krajevno lahko tudi več kot 100 milimetrov. Proti vzhodu bo padavin manj, najmanj na severovzhodu države, kjer se bodo precej sušne razmere verjetno še nadaljevale.

Opozorilo osebam, ki kampirajo

Tako jutri zvečer kot v petek čez dan se lahko predvsem ob gorskih pregradah v zahodni Sloveniji nevihte dalj časa obnavljajo na istem območju, ob tem še opozarjajo meteorologi. Dodajajo, da suha tla slabše vpijajo vodo, zato lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. "Posebna previdnost bo potrebna predvsem za vse, ki v teh dneh kampirate ali se zadržujete na prostem v bližini hudourniških strug," pravijo.

Nevihte se bodo iznad severne Italije širile tudi nad severni Jadran, kjer bodo poleg nalivov možni tudi močnejši sunki vetra.

Trenutno za Slovenijo velja rumeno opozorilo pred nevihtami (že ponoči za severozahod, nato pa se z napovedjo neviht postopoma širi prek celotne države), ki pa bi ga lahko meteorologi v primeru močnejših neviht tudi zaostrili.

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