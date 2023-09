Sprememba vremena: možno naraščanje hudournikov in manjših rek

Predvsem v zahodni Sloveniji bodo popoldne in v noči na torek krajevne plohe ali nevihte. Jutri bodo v jutranjem in dopoldanskem času ob plohah in nevihtah naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke sprva v severni Sloveniji, kasneje pa lahko tudi v drugih delih države.

Predvsem v zahodni Sloveniji bodo popoldne in v noči na torek krajevne plohe ali nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na vzhodu do 30 stopinj Celzija. V torek bo spremenljivo oblačno.

Krajevne plohe in nevihte se bodo dopoldne od severozahoda razširile nad večji del Slovenije. Krajevno bodo možni krajši nalivi in močnejši sunki vetra. Popoldne se bodo padavine umirjale, od severozahoda se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 24, v južnih krajih do 27 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. V četrtek bo znova zapihal jugozahodnik, popoldne bodo na zahodu možne posamezne plohe. Precej toplo bo. Jutri bodo v jutranjem in dopoldanskem času ob plohah in nevihtah naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke sprva v severni Sloveniji, kasneje pa lahko tudi v drugih delih države, opozarja Arso. Na današnji dan večkrat doslej hude poplave V preteklosti na današnji dan je bilo že nekajkrat povsem drugače, spominja Meteoinfo.si. Tako so Slovenijo 18. 9. hude poplave prizadele že leta 2007, ko so bili najbolj prizadeti Železniki, poplave so takrat zahtevale kar 6 človeških življenj. Poplave so se na isti dan ponovile že tri leta kasneje, ko nas je zajelo tridnevno silovito deževje, ki se je pričelo 17. 9. in zaključilo šele 19. 9. in povzročilo obsežne in silovite poplave.

