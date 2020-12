Sprememba zakona: nič več služenja na račun fiktivnih prijav prebivališč

Predlog novele zakona o prijavi prebivališča ponovno uvaja krajevno pristojnost za prijavo prebivališča, kar pomeni, da bo lahko posameznik prijavil stalno ali začasno prebivališče samo na območju tiste upravne enote, kjer je naslov, na katerega se prijavlja. Ob prijavi se bo stanodajalec, tako kot to že velja za posameznika, zavezal, da navaja resnične podatke. Ob vsaki prijavi bo uradna oseba dolžna preveriti podatke o dejanski rabi dela stavbe, uporabni površini dela stavbe, namenjene stanovanjski rabi oziroma nastanitvi, in število že prijavljenih oseb na naslovu. Z zakonom bodo predpisani tudi površinski standardi za prijavo prebivališča.

Fiktivno prijavljanje tujcev na začasno prebivališče je namreč v Sloveniji postalo donosen posel. Samo na Štajerskem so jih v nekaj letih odkrili več tisoč, septembra letos pa so pridržali tričlansko družino iz Miklavža. Poleg drugih kaznivih dejanj, oškodovanja upnikov in goljufanja delavcev z neplačevanjem prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje člane sumijo tudi, da so na treh naslovih fiktivno prijavili kar 103 ljudi.