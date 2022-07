Spremembe glede varovanja premierja, varovan bo tudi varuh človekovih pravic

Za varovanje predsednika vlade in njegovih družinskih članov je vlada sprejela posebno uredbo, ki določa način varovanja, do takrat pa se varovanje izvaja po stopnji in na način, določen z veljavno uredbo o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje Policija, so po seji vlade sporočili z Ministrstva za notranje zadeve.

Uredba o varovanju predsednika vlade prinaša organizacijske spremembe, povezane z varovanjem predsednika vlade, obseg in stopnja varovanja predsednika vlade in njegovih družinskih članov pa ostajata nespremenjena. Tako kot doslej ostajata predsednik republike in predsednik vlade varovana po 2. stopnji varovanja.