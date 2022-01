SNS-ove dopolnitve kazenskega zakonika: 'Mešetarjenje, pravna zmešnjava, napačen zakon'

Po potrditvi predloga na odboru za pravosodje so se odzvali v SD, kjer so nad njegovim sprejemom ogorčeni. V sporočilu za javnost so zapisali, da je mešetarjenje po kazenskem zakoniku, kot si ga je danes privoščila koalicijska večina, skrajno nedopustno in škodljivo ravnanje. "Gre za novo dno razumevanja pravne države s strani vladajoče koalicije in dela t. i. opozicije, ki lahko resno zamaje temelje našega pravnega okvira," so dodali.

V Levici so spomnili, da gre za predlog, ki mu nasprotuje tako strokovna javnost kot tudi Ministrstvo za pravosodje. "S temi spremembami Jelinčič – človek, ki pravi, da je narod glup – dela usluge lastnikom podjetij in menedžerjem, ki zlorabljajo svoje položaje. Gospodarski kriminal bo s tem nagrajen, ne pregnan," so po seji zapisali v Levici.

Poslanka LMŠ Tina Heferle bo izjavo na to temo podala danes, prenašali jo bomo v živo.

Da gre za pravno zmešnjavo, da se novelira napačen zakon, da lahko krajšanje zastaralnih rokov poglobi gospodarski kriminal, so argumente proti nizali člani odbora iz opozicijskih vrst, ki so napovedali, da predloga ne bodo podprli. Motilo jih je tudi, da nikogar od predlagateljev ni bilo na seji odbora za pravosodje. Zaradi odsotnosti predlagatelja Zmaga Jelinčiča Plemenitega so odbor tudi začeli z zamudo.

Nekdanji državni sekretar za nacionalno varnost Damir Črnčec je na Twitterju zapisal, da spremembe kazenskega zakonika, ki jih je sprejela "Janševa kamarila, v DZ dejansko onemogočajo pregon gospodarskega kriminala, kriminala pri nabavi zaščitne opreme". "Priznanje, krivi so! Ta zakon ne sme biti sprejet, za to je potrebno uporabiti vsa demokratična sredstva!"

Dušan Verbič iz Konkretno pa je dejal, da ob primerih, kot sta Janković in Kangler, vidimo, da je s kazenskim postopkom vendarle nekaj narobe.