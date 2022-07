Spremembe na križišču Celovške, Bleiweisove, Tivolske in Gosposvetske ceste

Vzporedno z gradnjo novega športnega centra Ilirija bo Mestna občina Ljubljana preuredila tudi bližnje križišče Celovške, Bleiweisove, Tivolske in Gosposvetske ceste, je potrdil ljubljanski župan Zoran Janković. Po njegovih besedah so v ospredje postavili pešce in kolesarje.

Na Celovški cesti bo pet pasov, dodatnega pasu ne bo. Pri zavoju s Celovške na desno na Bleiweisovo cesto bo po novem namesto mimobežnega pasu semafor, z Bleiweisove pa bo mogoče takoj v garažno hišo pod športnim centrom Ilirija, "kar je velika prednost", je na novinarski konferenci pojasnil Zoran Janković. "Ta garaža bo povezana s podhodom pod Bleiweisovo cesto, lahko boš prišel na Štefanovo, Zupančičevo, Beethovnovo ulico. Tu bomo ponudili tudi parkirna mesta po principu Kongresnega trga, za 60 evrov na mesec," je povedal. icon-expand Zoran Janković FOTO: Aljoša Kravanja Z Bleiweisove ceste bo en pas vodil na Gosposvetsko cesto, na koncu te, ko se prečka Slovensko cesto, pa bodo lahko šli osebni avtomobili samo naprej na Dalmatinovo ulico. Avtobusi bodo šli lahko medtem tudi levo ali desno. Na prehodu z Gosposvetske na Celovško cesto bodo po županovih besedah za kolesarje uredili lažji prestop na drugo stran, tako da bodo lahko zavili proti Iliriji ali na pot čez Tivoli preko tamkajšnje kolesarske steze. Načrtovan je podhod pod železnico, ki bo povezoval park Tivoli in kopališče Ilirija. Ta bo umeščen na točki, kjer železnica seka krak Lattermanovega drevoreda, ki je nekoč segal od gradu Tivoli do Celovške ceste pri kopališču Ilirija. Občina bo morala pri novem kopališču ohraniti zasnovo drevoreda, ki je nekoč tako zaznamoval to območje, danes piše Dnevnik.