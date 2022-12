'Pripravljamo zakonodajo, ki bo NPU-ju omogočila večjo samostojnost'

V današnji krajši izjavi za javnost so jo posredno podprli tudi v Pravni mreži za varstvo demokracije, kjer so zapisali, da podpirajo prizadevanja za strokovno in zakonito delo ministrstva za notranje zadeve in Policije. "Nasprotujemo vsakemu političnemu vmešavanju v delo represivnih organov, saj to predstavlja grožnjo spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavini prava. Opozarjamo tudi na nedopustnost samovoljnega sklicevanja nosilcev politične moči na pričakovanja in zahteve 'protestniške' civilne družbe. Za varstvo demokratične in pravne države, ki bo na temelju zakonitega, transparentnega in strokovnega delovanja zagotavljala enake pravice za vse, smo si pri Pravni mreži prizadevali pod prejšnjo oblastjo in si bomo tudi v prihodnje," so zapisali.