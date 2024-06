Spremembe nadomestnega prevoza na progi Ljubljana–Kamnik

Vsi vlaki na železniški progi med Ljubljano in Kamnikom bodo imeli od 11. junija popoldne do 16. junija do konca dneva začetno oziroma končno postajo na postaji Ljubljana Šiška. Od tam do glavne ljubljanske železniške postaje in obratno bodo vozili avtobusi LPP. Trasa teh nadomestnih avtobusov ostaja nespremenjena, bodo pa povečali število odhodov.