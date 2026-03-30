Spremembe pri izdaji osebne izkaznice in potnega lista

Od 2. aprila dalje bodo v veljavo stopile določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici in določbe Zakona o potnih listinah, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Med drugim bodo od tega dne dalje elektronske osebne izkaznice, ki bodo vsebovale sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti, izdajali tudi za mlajše od 12 let. "Osebne izkaznice otrok se bodo lahko s tem uporabljale tudi v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja, kot to že velja za osebne izkaznice, ki so izdane državljanom po dopolnjenem 12. letu starosti," so dejali.

Z referenčno številko do fotografije

V veljavo bodo stopile tudi novosti pri uporabi fotografij za osebne dokumente. Državljan bo lahko ob vlogi za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista od 2. aprila dalje predložil zgolj referenčno številko digitalne fotografije, ki mu jo bo pri slikanju izdal fotograf, in ne več fotografije v fizični obliki.

Osebna izkaznica FOTO: Bobo

Uveljavlja se namreč obvezna uporaba sistema e-fotograf, s čimer, kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, omogočajo sledljivost izvora fotografije in skrajšujejo postopek izdaje uradnega identifikacijskega dokumenta. Fotografija v fizični obliki se bo lahko predložila izjemoma, če uradna oseba sprejme vlogo zunaj uradnih prostorov pristojnega organa, je zaradi bolezni državljana, njegove invalidnosti ali drugih izjemnih okoliščin to potrebno ali pa če je vloga vložena na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. Za izdajo dokumenta se bo lahko ponovno uporabila tudi digitalna fotografija, ki se hrani v evidenci že izdanega uradnega identifikacijskega dokumenta, če bo fotografija kazala pravo podobo državljana.

Racionalizacija dela pri vročanju po pošti

"Tri četrtine vseh izdanih oziroma od 300.000 do 500.000 potnih listov in osebnih izkaznic je vročenih po pošti. Prejemnik pošiljke je doslej podpisoval povratnico, ki jo je pošta posredovala na upravno enoto. Tam se je nato opravil prepis podatkov in skeniranje povratnice kot dokazila o vročitvi," navajajo na ministrstvu.