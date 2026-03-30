Slovenija

Spremembe pri izdaji osebne izkaznice in potnega lista

Ljubljana, 30. 03. 2026 10.03 pred 1 uro 2 min branja 22

Avtor:
M.P.
Biometrična izkaznica

Čez le nekaj dni bodo v veljavo stopile nekatere spremembe pri vlogah za izdajo osebne izkaznice in potnega lista. Te se nanašajo na izdajo otroške osebne izkaznice, pa tudi na fotografije za osebne izkaznice in zamenjavo fizičnih vročilnic dokumentov z elektronskimi vročilnicami.

Od 2. aprila dalje bodo v veljavo stopile določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici in določbe Zakona o potnih listinah, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Med drugim bodo od tega dne dalje elektronske osebne izkaznice, ki bodo vsebovale sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti, izdajali tudi za mlajše od 12 let. "Osebne izkaznice otrok se bodo lahko s tem uporabljale tudi v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja, kot to že velja za osebne izkaznice, ki so izdane državljanom po dopolnjenem 12. letu starosti," so dejali.

Z referenčno številko do fotografije

V veljavo bodo stopile tudi novosti pri uporabi fotografij za osebne dokumente. Državljan bo lahko ob vlogi za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista od 2. aprila dalje predložil zgolj referenčno številko digitalne fotografije, ki mu jo bo pri slikanju izdal fotograf, in ne več fotografije v fizični obliki.

Uveljavlja se namreč obvezna uporaba sistema e-fotograf, s čimer, kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, omogočajo sledljivost izvora fotografije in skrajšujejo postopek izdaje uradnega identifikacijskega dokumenta.

Fotografija v fizični obliki se bo lahko predložila izjemoma, če uradna oseba sprejme vlogo zunaj uradnih prostorov pristojnega organa, je zaradi bolezni državljana, njegove invalidnosti ali drugih izjemnih okoliščin to potrebno ali pa če je vloga vložena na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.

Za izdajo dokumenta se bo lahko ponovno uporabila tudi digitalna fotografija, ki se hrani v evidenci že izdanega uradnega identifikacijskega dokumenta, če bo fotografija kazala pravo podobo državljana.

Racionalizacija dela pri vročanju po pošti

"Tri četrtine vseh izdanih oziroma od 300.000 do 500.000 potnih listov in osebnih izkaznic je vročenih po pošti. Prejemnik pošiljke je doslej podpisoval povratnico, ki jo je pošta posredovala na upravno enoto. Tam se je nato opravil prepis podatkov in skeniranje povratnice kot dokazila o vročitvi," navajajo na ministrstvu.

Od 2. aprila pa se bo prevzemnik dokumenta podpisal na podpisno napravo poštarja, datum podpisa in sam podpis kot dokazilo o prevzemu dokumenta pa se bosta od tam samodejno prenesla v evidenco izdanih potnih listin oziroma v evidenco izdanih osebnih izkaznic. S tem se bo ukinilo papirnato poslovanje ter racionaliziralo postopek poštnega uslužbenca in upravne enote, posledično pa tudi prihranilo, pojasnjujejo na ministrstvu.

Bistvena prednost novosti je ob tem po njihovih besedah tudi v zagotavljanju ažurnega podatka o datumu vročitve in dokazilu o podpisniku prevzema: "Vpis bo izveden neposredno po nastanku vročitve, brez časovnega zamika in možnosti za napake pri prepisu podatkov."

Senzor
30. 03. 2026 11.36
Naredite dostopne zdravstvene storitve, namesto digitalnih dokumentov, ki ne prinašajo rešitve. Namen vsega je kontrola ljudi, vendar ne tistih, ki prihajajo ilegalno v državo.
genir
30. 03. 2026 11.33
In koliko jih bojo na novo zaposlili sedaj ko prihaja Racionalizacija?
FRPuma
30. 03. 2026 11.32
Si greš delat voz. in os. na Mariborsko občino, pa čez 4 ure dobiš dva scam smsa na temo dokumentov. Arzen prodaja podatke očitno.
veneti
30. 03. 2026 11.29
A bodo sedaj dvojezične da bo večina prebivalstva razumela kaj na njih piše?
proofreader
30. 03. 2026 11.28
Tukaj kao neka racionalizacija, medtem ko so Golobovi ukazali ponovno izdajanje papirnatih računov v kavarnah in trgovinah, da se potem valjajo po tleh. Zdaj pa primerjajte, kje se po nepotrebnem uniči več dreves.
stoinena
30. 03. 2026 11.39
zzzs še vedno pošilja položnice. na spletni strani so ustvarili zdravkota, ki ne ve pred 15. koliko bo nov znesek. po 15. pa ve za posamezno postavko, skupaj seštet ne zna in kaže star seštevek. plača je pa redna, tam.
hojladri123
30. 03. 2026 11.42
ČE ZNAŠ VSAJ MALO S TELEFONOM LAHKO IMAŠ VSE TE RAČUNE SHRANJENE TAM, BREZ TISKANJA.
stoinena
30. 03. 2026 11.25
no, in kdaj izveš ali je tvoja stara fotografija v evidenci še dobra?
Blue Dream
30. 03. 2026 11.39
dokler je v evidenci kar je eno leto
Blue Dream
30. 03. 2026 11.42
piše na potrdilu do kdaj je v evidenci. cca 1 leto
Artechh
30. 03. 2026 11.18
Kolk jih je izdanih z dnevom rojstva 1.1.?
proofreader
30. 03. 2026 11.26
Manj kot z dnevom rojstva 29.2.
Težeklojz
30. 03. 2026 11.15
Sm se že ustrašu, da bo ena od novosti za izdajo dokumenta znanje slovenščine...
Dobro opazujem
30. 03. 2026 11.08
Desnicarji ne morejo mimo migrantne mantre. Ze vsi vemo, da ni tako kot lazejo desnicarji , pa se kar naprej lazejo in lazejo. Dobro bi bilo ,da vam vas marsal da novo mantro,ker je ta ze zdavnaj pase.
sivabrada
30. 03. 2026 11.28
Dam si ji pel !
luckyss.1
30. 03. 2026 11.01
Zakaj pa bi potreboval osebni dokument če se ileglani migranti katere Golob vozi v državo lahko sprehajajo brez dokumentov ?
visoki
30. 03. 2026 11.04
kdo vozi,a v nemčiji jih desnica,ki je na oblasti tam vozi
Cmrlj3
30. 03. 2026 11.07
"Zakaj pa bi potreboval hišo ali stanovanje, če legalni turisti lahko na morju prenočujejo v šotorih?"
bronco60
30. 03. 2026 10.58
Vse b v oblaku in , ko pride nepridiprav v oblak, ti lahko na sto in en način uniči življenje , to je smisel eu birokratov, da nas kontrolirajo, to je resnica, ne pa neka zarota.
Hellcat
30. 03. 2026 10.52
uau....že slabih 20 let uporabljam e-Fotografa..in šele sedaj je to obvezno!
spam1
30. 03. 2026 10.52
OK
