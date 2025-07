Spremembe pri obračunu omrežnine v javno obravnavo

Agencija je na podlagi analize učinkov po prvi višji sezoni ugotovila, da je dogovorjena moč, ki upošteva največje konice, zadosten kriterij za odražanje stroškov, saj so bila informativno prikazana odstopanja v povprečju majhna oz. v okviru pričakovanj. Zato je že ukinila obračunavanje presežne moči za odjemalce, ki dogovorjene moči ne spreminjajo, s predlagano spremembo metodologije pa je povečala število upoštevnih konic in upoštevno obdobje.

Kljub manjšemu in postopnemu vplivu na inflacijo bodo stroški oskrbe z elektriko gospodinjstev decembra letos medletno višji, saj cene elektrike niso več regulirane in so v povprečju za 30 odstotkov višje, prav tako se bo z julijem znova začel obračunavati prispevek za OVE, opozarja agencija.

Tako bo tarifna postavka za najdražji časovni blok 1 za gospodinjstva znižana že za letošnja november in december, in sicer tako, da bo letos odražala 40 odstotkov ciljne vrednosti. Nato se bo postopno povečevala – v 2026 bo odražala 60 odstotkov, v 2027 pa 80 odstotkov ciljne vrednosti. Ostale tarifne postavke za letos bodo ostale nespremenjene.

Agencija s ciljem preprečevanja prevelikega vpliva na decembrsko inflacijo uvaja tudi postopni dvig tarifne postavke za časovni blok, ki vpliva na večje nihanje stroškov med višjo in nižjo sezono.

Ob tem se ohranja sezonsko razlikovanje (višja in nižja sezona) in pet časovnih blokov na letni ravni (trije znotraj dneva). Poenostavlja pa se sistem med dela prostimi dnevi, saj bosta takrat le dva časovna bloka.

Zaradi ugotovljene spremembe stanja v omrežju in po analizah pripomb je pripravila predlog nadgradnje, ki je od danes v javni obravnavi, so sporočili iz agencije.

Agencija je že lani oktobra ob uveljavitvi reforme obračuna omrežnine, ki je močno razburila javnost in politiko, napovedala, da bo metodologijo nadgrajevala na podlagi posodobljenih analiz delovanja in stanja v omrežju.

Dogovorjena obračunska moč se bo tako za tekoče koledarsko leto določala za vsak časovni blok kot povprečje petih konic posameznega časovnega bloka v obdobju 12 mesecev (zdaj določa na podlagi treh), in sicer od oktobra predpreteklega leta do vključno septembra preteklega leta. Uporabniki bodo o dogovorjeni obračunski moči pravočasno obveščeni, in sicer pred začetkom koledarskega leta, za katero se določi dogovorjena obračunska moč.

Pri uporabnikih z izrazito sezonskim značajem s priključno močjo nad 43 kilovatov (kW) (upravljalci namakalnih sistemov, smučišča ...) je agencija že do zdaj predlagala, da ti preverijo ustreznost višine priključne moči in sezonsko prilagodijo dogovorjeno obračunsko moč.

Z nadgradnjo metodologije pa predlaga, da se tem uporabnikom za obdobja, ko so dogovorjeno obračunsko moč znižali na minimalno moč, obračuna omrežnina za moč kot povprečje treh konic v posameznem časovnem bloku, vendar le, če dosežena moč v nobenem časovnem bloku ne doseže tri odstotke priključne moči merilnega mesta in ne več kot 14 kW.

V predlagani spremembi metodologije so upoštevane tudi spremembe Zakona o oskrbi z električno energijo, ki uvajajo izjeme pri plačevanju omrežnine za črpalne hidroelektrarne (ČHE) in baterijske hranilnike, priključene na srednje in visokonapetostno omrežje.

V skladu z načelom postopnosti in predvidljivosti agencija v javni obravnavi predlaga, da spremembe določitve časovnih blokov in nov način dogovorjenih moči začne veljati s 1. januarjem 2027, ostale spremembe pa s 1. januarjem 2026.

Agencija namreč ocenjuje, da je odjemalcem treba zagotoviti dovolj časa za seznanitev s spremembami časovnega razlikovanja tarif in z določitvijo dogovorjenih moči. Prav tako elektrooperaterji potrebujejo čas za prilagoditev svojih informacijskih sistemov.

Če bodo elektrooperaterji v času javne obravnave zagotovili, da jim tudi z začetkom veljavnosti 1. januarja 2026 ostaja dovolj časa za določitev novih dogovorjenih moči in pravočasno obveščanje odjemalcev, bo agencija to upoštevala ter spremembe uvedla z januarjem 2026.

Takoj z uveljavitvijo novega akta bodo medtem začele veljati spremembe za sezonske uporabnike, za obračun lastne rabe pri proizvajalcih električne energije in izjema za ČHE in baterijske hranilnike.

Direktorica agencije Duška Godina je znova izpostavila koristi, ki jih ima prenova obračuna omrežnine za veliko večino odjemalcev. "Po skoraj devetih mesecih od uvedbe reforme vidimo, da ta že prinaša pomembne pozitivne premike v smeri racionalizacije in optimizacije delovanja omrežja," je zapisala.