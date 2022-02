Spremembe pri pregledih za voznike z očali

Tisti vozniki, ki imajo urejeno očesno okvaro, nimajo pa drugih bolezni oči, bodo po novem imeli manj potrebnih pregledov in drugih postopkov, ko bodo menjali vozniško dovoljenje, so sporočili z ministrstva za zdravje. Veljavnost vozniškega dovoljenja tako ne bo več avtomatično omejena glede na stopnjo okvare vida.

Medtem ko je do sedaj veljalo, da se pri zdravniški oceni zmožnosti za vožnjo upoštevajo zdravstveni izvidi, ki niso starejši od treh mesecev, se to obdobje po novem podaljšuje. Po novem se bo ocena izdelovala na podlagi presoje obstoječe medicinske dokumentacije in izvidov rednih kontrol pri specialistih. Večinoma se ti pregledi opravljajo enkrat letno ali enkrat na dve leti. Prav tako vsem, ki nosijo očala, ne bo več treba na samoplačniški pregled oči za oceno zmožnosti za vožnjo, ampak se bo primarno upoštevala že obstoječa medicinska dokumentacija.

Spremembe pravilnika se nanašajo tudi osebe z epilepsijo. Čas prepovedi vožnje za te bolnike se skrajšuje z dveh na eno leto. Krajše obdobje pa bo po navedbah ministrstva za zdravje tudi pomenilo, da bodo tisti, kjer epilepsija ni ustrezno urejena, to lažje priznali in poiskali pomoč, saj ne bodo izključeni iz prometa nerazumno dolgo.

Na ministrstvu za zdravje dodajajo, da so spremembe pripravili v sodelovanju z oftamološko stroko in epileptologi Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.