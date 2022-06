Spremembe pri vodenju nadzornega sveta SDH: namesto Simiča Dietnerjeva

V nadaljevanju seje je, kot so sporočili, nadzorni svet med drugim obravnaval informacijo predsednika komisije za tvegan j a o poteku redne seje komisije za tveganja in potrdil besedilo za sklic redne skupščine SDH z gradivom.

Podal je soglasje k spremembam in dopolnitvam Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in se seznanil s spremembami in dopolnitvami Priporočil in pričakovanj SDH. Oba čistopisa dokumentov z obrazložitvami sprememb bosta objavljena v prihodnjih dneh na spletnih straneh SDH, so sporočili.

Nadzorni svet se je seznanil še s poročilom o pregledu sistema upravljanja skladnosti poslovanja in korporativne integritete ter z zadnjimi aktivnostmi glede pripojitve DUTB k SDH. Ob upoštevanju zunanjega pravnega mnenja je SDH pripravil celovite rešitve vseh pravnih dilem prenosa in jih posredoval resornemu ministrstvu, so še dodali.