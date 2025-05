Spremembe pri vpisu in izpisu otrok, vključevanje otrok iz ranljivih skupin

OGLAS

S spremembami vlada po besedah ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja ureja pomanjkljivosti dosedanje ureditve v predšolski vzgoji, ki krepi mrežo javnih vrtcev. "Namen sprememb so posodobitve, usmerjene v odpravljanje praks, ki so jih zaznali vrtci, krepitev sistema javne predšolske vzgoje, obenem pa tudi vpeljava rešitev, s katerimi se v predšolsko vzgojo spodbuja vključevanje otrok iz ranljivih skupin," je pojasnil. Kot eno od pomembnih sprememb je Logaj izpostavil pravočasno vključevanje otrok iz ranljivih skupin oziroma otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. V tem kontekstu je predviden tudi kratek, 240-urni program, v katerega lahko napoti te otroke tudi center za socialno delo. Sicer vse v zvezi z ukrepanjem in delovanjem centra določa družinski zakonik.

Vinko Logaj FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Vzpostavlja se pravna podlaga, da o vpisu ali izpisu otroka iz vrtca lahko odloča tudi samo eden od staršev, in sicer v tistem primeru, ko predloži potrdilo centra za socialno delo o nasilnem vedenju drugega od staršev," je povedal minister. Zaenkrat ostaja fleksibilni normativ za +2 otroka v vrtcih, ki občinam omogoča povečevanje vrtčevskih skupin. A tudi ta del po Logajevih navedbah regulirajo na način, da bo po sprejetju zakona sprejet tudi pravilnik, s katerim bodo določili kriterije, kdaj v posameznem oddelku ne more biti eden ali dva otroka več. "Gre za primere, ko je v oddelku več otrok, katerih materni jezik ni slovenščina oziroma so v njem otroci, ki ne razumejo slovenskega jezika in potrebujejo dodatno jezikovno podporo v primeru premajhnih igralnih površin, večjega števila otrok s posebnimi potrebami," je pojasnil minister.

Financiranje zasebnih vrtcev in podeljevanje koncesij

Novela nadalje ureja tudi financiranje zasebnih vrtcev in podeljevanje koncesij. Do sedaj je namreč veljalo, da lahko zasebni vrtec dobi koncesijo, če se vpiše v razvid zasebnih vrtcev in potem na osnovi dejavnosti in števila vpisanih mest izstavi račun občini v višini 85 odstotkov, je dejal.

Otroci v vrtcu FOTO: Shutterstock icon-expand