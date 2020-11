Spremembe stanovanjskega zakona: tudi zvišanje neprofitnih najemnin

Z današnjim dnem se je pričel tridnevni 31. posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Zbornica za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Udeleženci so spregovorili o izzivih, ki jih za sektor prinaša pandemija covida-19, pa tudi o spremembah stanovanjskega zakona, ki je v pripravi. Mnenja so deljena, nekateri pozdravljajo ureditev odnosov, drugi si želijo več sprememb.

Direktor omenjene zbornice Boštjan Udovič je ocenil, da so se v zadnjem letu uspeli izjemno hitro prilagoditi in skoraj v celoti preusmeriti poslovanje v digitalno okolje. "Ugotovili smo, da nove razmere poleg številnih izzivov prinašajo tudi številne priložnosti," je dejal in opisal zakonodajne spremembe na nepremičninskem področju in izzive, ki jih čakajo.

Udeležence je po spletu nagovoril tudi državni sekretar na Ministrstvu RS za okolje in prostor (MOP) Robert Rožac, ki se je osredotočil predvsem na spremembe stanovanjskega zakona. Ministrstvo je namreč pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Spremembe gredo med drugim v smeri zvišanja neprofitne najemnine in hkrati subvencij, višjega zadolževanja stanovanjskih skladov, ustanovitve javne najemniške službe in sprememb glede soglasij v večstanovanjskih stavbah. Rožac je ob tem dejal, da "gre za nujne spremembe zakona, in sicer tiste, ki bodo po našem mnenju v relativno kratkem času dale pozitivne učinke in ne bodo zahtevale dodatnih administrativnih bremen".

Državni sekretar: Ključna sprememba stanovanjskega zakona je uskladitev neprofitne najemnine

Kar se tiče dviga neprofitne najemnine je Rožanc dejal, da gre za prehodno rešitev, dokler se ne uvedejo stroškovne najemnine. "To pa zahteva daljši čas, saj je treba spremeniti celoten sistem, tako izračuna najemnine kot subvencij, predvsem pa urediti podatke. Prenizka neprofitna najemnina, ki je nominalno nespremenjena že od leta 2007, je eden od temeljnih razlogov za krčenje fonda javnih najemnih stanovanj. Občine in stanovanjski skladi s prenizko najemnino ne morejo več zagotavljati enostavne, sploh pa ne razširjene reprodukcije stanovanjskega fonda. Čakalne dobe na stanovanje se posledično podaljšujejo," je izpostavil.

"MOP je prisluhnil predlogom občin, javnih stanovanjskih skladov in GZS, ki so predlagali, da obstoječo vrednost stanovanjske točke uskladimo z rastjo cen od leta 2007 naprej ter predpišemo revalorizacijo stanovanjske točke za v prihodnje. Neprofitna najemnina bi se tako postopno, v obdobju treh let, povišala za 33 odstotkov, hkrati bo MOP s prilagoditvijo subvencioniranja zagotovil, da se položaj najranljivejših skupin, to je prejemnikov subvencij, ne bo poslabšal," pa so ob tem še sporočili z ministrstva.