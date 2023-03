Spremembe ustave: bo tehtnico nagnila Nova Slovenija?

Ob vsakokratnem imenovanju vlade se sprašujemo, ali je tako dolgotrajen postopek imenovanj vlade smiselen. Čas medvladja je namreč izgubljen čas, v katerem država stoji. In to naj bi bil tudi naslednji oreh, ki naj bi ga strli v vladajoči koaliciji, vendar predlogu nasprotujejo v Levici, katere glasovi so pomembni za morebitne spremembe ustave tudi na področju imenovanja sodnikov. Bo tehtnico k dvotretjinski podpori, ki je potrebna za spremembo ustave, nagnila Nova Slovenija?

Kot pravi Janez Cigler Kralj, je po 30. letih ugotovljeno v širokem krogu, da je potrebno sprejeti nekaj sprememb ustave: "Ta sprememba na področju imenovanja vlade, da se postopek pohitri, da se očisti nekih nesmislov, je že široko sprejeta." Kot je ponazoril, imamo denimo v postopku imenovanja vlade v neki fazi tako celo dva predsednika vlade. Eden je odhajajoči, s svojo ekipo, o kateri pristojnostih se vedno znova ugiba, drugi pa je novo izvoljeni, ki pa še nima ekipe.

Matej Tašner Vatovec pa je poudaril, da takšnim predlogom vsakič nasprotujejo, saj gre, kot meni za krnitev vloge državnega zbora v parlamentarni demokraciji: "Res je, da je to unikum v evropskem prostoru. A menimo, da unikum ne pomeni vedno, da gre za nekaj slabega." Kot je poudaril, se jim zdi odgovornost, ki bi jo morali nositi ministri do državnega zbora, do telesa, ki je neposredno izvoljen na volitvah, pomembna: "Kar se tiče zanimivih situacij, ko imamo v nekem obdobju dva predsednika vlade, s tem nimamo nekih zadržkov, saj ti postopki niso tako dolgi, da ne bi mogla vlada začeti delati v nekem normalnem času."

Kot pravi, bodo počakali na argumente strokovne skupine, preden bodo nadaljne razmišljali o tem, ne želi pa da parlament izgubi svojo vlogo kot nadzornika izvršne veje oblasti. Kot je prepričal Kralj, pa meni, da bi se teža državnega zbora celo okrepila, interpelacija pa bi po njegovem prepričanju dobila še večjo težo. Kot pravi Kralj, "je zdaj zgodovinska priložnost, da gremo nasproti temu, kar stroka od nas zahteva že dve desetletji."

Tašner vztraja, da je prav, da instrument inteprelacije ostane. Kot ocenjuje, je prav, da se začnejo ustavnorevizijski postopki. Poleg tega je izpostavil, da se mu zdi prav, da so začeli postopek za umik državnega zbora pri imenovanju sodnikov in sodnic, kar je po njegovem mnenju velik korak.

Kot pravi Kralj, so v NSI že pred časom izrazili, da sodni sistem potrebuje spremembo, saj po njihovem mnenju ne uživa več zaupanja državljanov, dela počasi in ne zagotavlja spoštovanja pravne države, neke spremembe so potrebne, zato podpirajo proces spreminjanja ustave, da bi sodnike imenoval predsednik Slovenije, ne pa več državni zbor, pod pogojem, da bi bila sestava sodnega sveta spremenjena: "Želimo, da proces gre naprej. Verjetno bomo naslednji teden zato prispevali podpise, da se postopek začne, potem pa bomo zelo dejavno sodelovali, ko se bodo te spremembe oblikovale." Zaključil je z mislijo, da je ta čas 'zrelostni izpit slovenske politike.'