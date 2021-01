Spremembe v Policiji, ki jih veliko zaposlenih sprejema z nelagodjem

Sprememba akta o sistematizaciji delovnih mest, ki jo je pripravilo vodstvo Policije, posledično prinaša več birokracije in administracije. V Policijo prihajata še dva dodatna duhovnika, spremembe pa so tudi pri umeščanju Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) v sistem, danes poroča Delo.

S Policije so za omenjeni časnik pojasnili, da akt v ničemer ne posega v avtonomnost delovanja NPU pri preiskovanju kaznivih dejanj."Ni nujno, da je generalni direktor Policije strokovnjak na področju preiskovanja kaznivih dejanj, zato je smiselno, da je direktor NPU strokovno odgovoren direktorju uprave kriminalistične policije in ne generalnemu direktorju Policije, kot je to veljalo pred spremembo navedenega akta o notranji organizaciji. NPU tudi po spremembi akta ostaja notranja organizacijska enota kriminalistične policije."