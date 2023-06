ZD Velenje: Spremembe v primeru klica na 112

Zdravstveni sistem se spreminja in prilagaja potrebam ter različnim stanjem in prav to se je zgodilo tudi na področju delovanja dežurne ambulante: "Z reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe smo bili primorani poiskati poti, s katerimi bomo v novi situaciji še vedno zagotavljali neprekinjeno zdravstveno varstvo. Ukinjena je bila dnevna dežurna ambulanta med delovnikom, ki pa jo je nadomestila triaža NMP, ki predstavlja vedno dostopno točko (24/7) posameznikom, ki potrebujejo zdravstveno obravnavo," opisujejo v ZD Velenje.

Kako bo potekala pomoč v dežurni ambulanti?

Tistim, ki bodo iskali pomoč v prostorih dežurne ambulante v času njenega nedelovanja, bo triaža NMP izvedla triažo ali svetovanje, pojasnjujejo. Triaža je postopek, s katerim se oceni nujnost zdravstvenega stanja pacienta in se pacienta razvrsti glede na potrebo po začetku zdravstvene oskrbe. V primerih, ko težave pacienta niso akutne (dalj časa trajajoče težave, prošnja za recepte/napotnice in podobno), bo svetovala, na koga naj se obrne po pomoč.

Seznanila ga bo z odsotnostmi izbranih osebnih zdravnikov in nadomeščanji, ki so vsakodnevno objavljeni na spletni strani. V primerih, ko težave pacienta ne bodo nujne/kritične, vseeno pa pacient ne bo mogel počakati na pričetek delovanja ambulante izbranega osebnega zdravnika ali tistega, ki ga nadomešča, ali pa pacient izbranega osebnega zdravnika nima, ga bo triaža preusmerila na dogovor o nadaljnji obravnavi v splošne/pediatrične ambulante. Tam bo moral počakati na obravnavo, saj imajo naročeni bolniki prednost. Včasih se bo ob takšnih primerih izvedla tudi triaža v programu e-triaža. Za kritično bolne paciente (rdeč, oranžen, nekateri rumeni) bo triaža NMP za pregled aktivirala NMP zdravnika v prostorih NMP ali dežurne ambulante.

V primeru evidentne poškodbe, ki zahteva zdravljenje na sekundarnem nivoju in ne potrebuje oskrbe NMP zdravnika, bo lahko triaža NMP pacienta po presoji diplomiranega zdravstvenika preusmerila neposredno na Urgentni center (UC) Celje ali v Slovenj Gradec.

ZD Velenje ima tudi reševalno službo, ki je popolnoma ločena od NMP službe in skrbi za zagotavljanje nenujnih in sanitetnih prevozov, so spomnili. Njena dejavnost se izvaja od ponedeljka do sobote med 6. in 20. uro. Ta reševalna vozila so namenjena vnaprej naročenim prevozom, za katere potrebujete s strani izbranega zdravnika izdan nalog za prevoz. Ob delavnikih med 7. in 20. uro je treba v primeru odsotnosti izbranega zdravnika pomoč poiskati pri nadomestnem zdravniku specialistu splošne/družinske medicine in ne v nujni medicinski pomoči.

"Vsi, uporabniki in izvajalci, se moramo zavedati, da so v nujnih situacijah pomembne sekunde, zato jih ne smemo zapravljati po nepotrebnem. V namen izobraževanja in osveščanja javnosti smo na spletni strani ZD Velenje pod zavihkom Dežurne ambulante navedli tako imenovane indikacije, to so bolezenska znamenja in okoliščine, ki nakazujejo določene medicinske ukrepe, ki vam bodo v pomoč, da se boste lahko, ko bo potrebno, pravilno odločili in izbrali med klicem na 112 in prihodom v ZD Velenje," še sporočajo iz zdravstvenega doma.