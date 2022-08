Spremembe v ZD Ljubljana, nov način komuniciranja z zdravnikom

Do konca leta bodo vse ambulante družinske medicine v okviru ZD Ljubljana prešle na nov način elektronske komunikacije, in sicer prek portala za paciente, ki bo v celoti nadomestil obstoječi način komuniciranja prek elektronske pošte. Kot so nam pojasnili v ZD Ljubljana, se nov način uvaja zaradi pomanjkljivosti elektronske pošte, ki so jo zaznali v začetku epidemije covida, in z namenom razbremeniti zdravnike in zdravstvene delavce. Prvi so novi sistem začeli uvajati v enoti Šentvid.

Registracija na portal je mogoča z osebno registracijo ali registracijo z digitalnima potrdiloma SigenCa ali SigovCa ter si-Passom. Po opravljeni registraciji pacient vstopa v portal z dvofaktorsko avtentifikacijo. Uporabniki portala komunicirajo z ambulanto tako, da odprejo novo temo in napišejo sporočilo. Sporočilo prejme ambulanta avtomatično v zdravstveno informacijski sistem IRIS, ki ga uporablja pri delu, kar je ena izmed največjih prednosti in novosti. To pomeni, da z uporabo portala ambulante družinske medicine razbremenimo precejšnjega administrativnega dela (npr. zdravil, naročenih preko portala, ni potrebno ročno vnašati v modul e-recepti), pojasnjujejo v ZD Ljubljana. Kot prednost novega načina omenjajo varnejšo komunikacijo med pacienti in ambulanto družinskega zdravnika ter številne druge funkcionalnosti. Na portalu bodo imeli uporabniki dostop do seznama predpisanih oz. izdanih zdravil in napotnic. Pacienti bodo lahko naročali zdravila, ki jih redno prejemajo in kontrolne napotnice pri specialistih, pri katerih so vodeni. To v ZD Ljubljana označujejo kot pomembno novost, saj opažajo, da pacienti pogosto ne vedo, katera zdravila prejemajo, ali jim recept oz. napotnica še velja. V kratkem bo mogoč tudi vpogled in naročanje medicinskih pripomočkov, ki jih redno uporabljajo, ter vpogled v bolniške staleže ter izdajo bolniških listov. Nadalje bo mogoče e-naročanje na pregled v ambulanti družinske medicine (pri zdravniku ali diplomirani medicinski sestri) ter na odvzem krvi v laboratorijih.

Kakšni so odzivi v ZD Šentvid? Prvi so nov sistem začeli uvajati v enoti Šentvid. S 1. junijem so sicer na spletni portal preselili zgolj komunikacijo prek elektronske pošte, ob tem pa poudarjajo, da imajo še vedno vsi pacienti na voljo vse druge možnosti dostopa do ambulante, torej prek telefona, navadne pošte ali osebno. Na vprašanje, kako so se na nov način navadili pacienti, odgovarjajo, da so njihovi odzivi vedno boljši, sploh ko ugotovijo vse prednosti, ki jih portal prinaša, tudi to, da ob odsotnosti izbranega zdravnika sporočilo avtomatično prejme nadomestni zdravnik. Kaj pa nov način pomeni za osebe, ki niso vešče komuniciranje prek spleta? V ZD Ljubljana poudarjajo, da bodo tem osebam nudili podpor osebno, ob obisku v ambulanti in po telefonu. V ZD Šentvid imajo dodatno odprte posebne termine za osebne obiske brez naročanja, ki so namenjeni osebnim registracijam v portal, pooblastilom za svojce in pomoči pri uporabi. Osebam, ki sploh niso vešče uporabe spleta ali ga ne želijo uporabljati, ostajajo na voljo vse druge komunikacijske poti, poudarjajo. Pacient lahko pooblasti tudi drugo osebo (svojce/skrbnike/prijatelje), če sam nima lastnega elektronskega naslova in mobilne telefonske številke, ki bo lahko z ambulanto komunicirala v njihovem imenu, kar se dogaja večinoma že zdaj tudi pri uporabi elektronske pošte.

