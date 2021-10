Spremembe volilne zakonodaje bi lahko šle v smeri kombiniranega sistema

Posvet sta pripravila komisija državnega sveta za državno ureditev in društvo Sinteza, na njem pa so spregovorili o slabostih trenutnega volilnega sistema in možnih rešitvah, ki bi dale volivcem večjo moč pri volitvah poslancev. Kot je uvodoma spomnil predsednik DS Alojz Kovšca, smo že leta priča pogostim kritikam na račun obstoječega volilnega sistema, pogosto se zastavlja vprašanje o nujnosti nadgradnje oz. izboljšave volilnega sistema, ki bi volivcem prinesel več vpliva ter v DZ zagotovil bolj enakomerno in pravičnejšo zastopanost vseh krajev v Sloveniji. "A kaj dlje od besed in splošnih kritik do danes nismo prišli," je poudaril Kovšca.

Tudi uresničitev odločb ustavnega sodišča smo po njegovih besedah doslej zmogli le z minimalnimi popravki volilnih okrajev. "Naša skupna naloga je, da pripravimo strokovne podlage na odprt in transparenten način, šele tako bo lahko imela politika možnost vzpostaviti skupen dogovor brez fige v žepu," je še dejal.

Da trenutna ureditev ne ustreza času in potrebam, temveč namesto demokracije prinaša strankokracijo, je poudaril Emil Milan Pintar iz društva Sinteza. Tako ne uresničuje ustavnega načela o odločilnem vplivu volivcev, ne omogoča sorazmerne zastopanosti in je civilno družbo izrinila iz kandidacijskih postopkov. Zaradi naraščajočega nezaupanja, ki se kaže kot nižja volilna udeležba, pa se dogaja negativna kadrovska selekcija, zato na listah strank kandidira "zbor ljudi, ki so drugje neuspešni".