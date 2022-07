Spremembe Zakona o orožju prilagodili evropski direktivi

Na notranjem ministrstvu so pojasnili, da sprememba sledi marca lani sprejeti evropski direktivi o nadzoru nabave in posedovanja orožja, ki orožje kategorije A uvršča med prepovedano orožje z nekaj izjemami. Direktiva izjemoma dovoljuje športnim strelcem nabavo in posedovanje polavtomatskega orožja iz 6.a in 7. točke kategorije A, ne pa tudi orožja iz 8.a točke. Športnim strelcem je tako dovoljena nabava in posedovanje polavtomatskega orožja, ki je bilo predelano iz avtomatskega in polavtomatskega orožja s centralnim vžigom naboja z večjim nabojnikom.

Ker evropska orožna direktiva civilistom ne dopušča, da bi kupovali polavtomatsko orožje za svoje potrebe, je bila sprememba 17.a člena Zakona o orožju v prejšnjem mandatu vlade v nasprotju s tem, so še pojasnili na ministrstvu. Kot so dodali, zaradi dopolnila SDS v tem delu orožne direktive takrat niso ustrezno prenesli v nacionalno zakonodajo.