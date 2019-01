Sprememba mej dohodkov: boste dobivali več ali manj otroškega dodatka?

S 1. februarjem se bodo spremenile meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev, kot so otroški dodatek, državne štipenije, znižano plačilo vrtca in subvencija malice. Tako na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) odgovarjajo na poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) k spremembi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katerim bi preprečili izničenje učinkov povišanja minimalne plače.

"Ministrica Ksenija Klampfer je izdala Odredbo o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2019," so danes sporočili z ministrstva in dodali, da s 1. februarjem tako usklajujejo meje dohodkov pri posameznih pravicah, in sicer za 1,4 odstotka. "Meje dohodkov se tako uskladijo pri pravici do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter pri pravici do subvencije malice za dijake,"so zapisali na MDDSZ.

To konkretno pomeni, da je na primer družina, ki trenutno prejema povprečni mesečni dohodek na osebo v višini 310 evrov, trenutno uvrščena v 3. dohodkovni razred, zaradi dviga mej dohodkov pa bo sedaj uvrščena v 2. dohodkovni razred in bo posledično lahko upravičena do višjega otroškega dodatka.

Ne oddajajte novih vlog, saj "dvig mej dohodkov ne predstavlja zakonsko določene spremembe"

"Pri tem opozarjamo, da se navedeno upošteva šele ob vložitvi nove vloge za otroški dodatek ali morebitni spremembi med prejemanjem otroškega dodatka, ne pa že tudi med samo upravičenostjo do otroškega dodatka, saj dvig mej dohodkov ne predstavlja zakonsko določene spremembe, na podlagi katere se lahko izda nova odločba," dodajajo na MDDSZ.

Nova dohodkovna lestvica za otroške dodatke za otroke do konca osnovne šole, v evrih dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo 1. otrok 2. otrok 3. otrok in naslednji 1. do 188,02 114,31 125,73 137,18 2. od 188,03 do 313,37 97,73 108,04 118,28 3. od 313,38 do 376,05 74,48 83,25 91,98 4. od 376,06 do 438,72 58,57 67,03 75,47 5. od 438,73 do 553,63 48,04 56,06 64,03 6. od 553,64 do 668,53 30,44 38,10 45,71 7. od 668,54 do 856,56 22,83 30,44 38,10 8. od 856,57 do 1.034,34 19,88 27,50 35,11

Nova dohodninska lestvica za otroške dodatke za otroke v srednji šoli, v evrih dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo 1. otrok 2. otrok 3. otrok in naslednji 1. do 188,02 114,31 125,73 137,18 2. od 188,03 do 313,37 79,73 108,04 118,28 3. od 313,38 do 376,05 74,48 83,25 91,98 4. od 376,06 do 438,72 58,57 67,03 75,74 5. od 438,73 do 553,63 48,04 56,06 64,03 6. od 553,64 do 669,53 30,44 38,10 45,71 7. od 668,54 do 856,56 28,83 36,44 49,65 8. od 856,57 do 1.034,34 22,88 30,50 39,89

Na finančnem ministrstvu spremeba zakona še v pripravi

ZSSS je sicer hkrati opozoril tudi Ministrstvo za finance in sicer, da ostaja lestvica za odmero dohodnine in olajšave letos že tretje leto zapored nespremenjena, zaradi česar se "s povečevanjem bruto plač davčna obremenitev povečuje, s tem pa se povečanje bruto plač bolj preliva v proračun kot v neto plače zaposlenih".

Ministrstvo pozivajo, naj spremeni zakon o dohodnini ter uskladi lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leti 2019 in 2020 z namenom, da se uresničijo namen in cilji spremembe zakona o minimalni plači. Brez spremembe zakona o dohodnini in lestvice za odmero dohodnine in olajšave bo neto plača zaposlenih, ki prejemajo minimalno plačo, namreč nižja, kar pa v osnovi ni namen tega zakona in zakonodajalca, so poudarili.

Minister za finance Andrej Bertoncelj je sicer že pred enim tednom napovedal, da bodo predlog davčne optimizacije pripravili in predstavili v roku enega meseca. Predvidenih je devet ukrepov, ki jih bodo predstavili tudi na Ekonomsko-socialnem svetu. Dejal je, da bodo upoštevali tudi predlog ZSSS, "v kolikor bodo javne finance to dopuščale".