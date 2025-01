Spremenili namembnost zemljišč in lastnikom povzročili večmilijonsko škodo

Na območju načrtovane industrijske cone je bila več kot 20 let dopustna gradnja poslovnih prostorov. Nato pa je občina tik pred zadnjimi lokalnimi volitvami zemljišča opredelila kot kmetijska in gozdna, kar pomeni, da je gradnja na njih dovoljena le za infrastrukturne objekte v javnem interesu in objekte, namenjene kmetijski predelavi.

Gre za eno najbolj prelomnih odločitev zadnjih let, pojasnjuje odvetnica, ki je v imenu lastnikov zemljišč sprožila upravni spor. "Gre za izjemno oškodovanje lastnikov zemljišč. Pravzaprav je tu vprašanje pravne varnosti. Gospodarska družba kupi neko stavbno zemljišče z namenom gradnje ali pa zasebni investitor, brez pravnih podlag in pa jasnih podlag, tudi strokovnih, pa občina sprejme prostorski načrt, kjer spremeni namembnost zemljišča v gozdno ali kmetijsko," pravi odvetnica Vesna Cukrov.

Prepričani so, da je domžalska občina s to spremembo trem podjetjem – upravljalcu državnega premoženja SDH in dvema zasebnima, Mercatorju in Rolteku – povzročila za okoli 20 milijonov evrov škode, ki jih bodo poskušali povrniti v odškodninski tožbi.