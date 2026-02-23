Spremenili odloka o plovbi po Soči, enotnega režima še ni

V Kobaridu je spremembe odloka že pred časom predlagala skupina svetnikov. V prvem branju jih je občinski svet brez glasu proti potrdil že junija lani, a je župan Marko Matajurc, ki se z njimi ne strinja, sklep takrat zadržal, po ponovni potrditvi na občinskem svetu pa sprožil postopek na upravnem sodišču.
Predlagatelji so nato zahtevali sklic izredne seje, ki so jo izvedli minuli teden in na njej sprejeli predlagane spremembe odloka. Med drugim so potrdili, da bo občinski svet pred vsako sezono določil vrednost točke, na podlagi katere se izračunava uporaba vstopno-izstopnih mest, ob tem pa bo lahko določil tudi splošen popust v pred- in po sezoni.
Sprememba cene v primerjavi s prejšnjo sezono ne bo smela biti več kot 20-odstotna. Odlok določa tudi stalne popuste oz. subvencije za posebne skupine uporabnikov, npr. udeležence usposabljanj za zaščito in reševanje. Občani s stalnim bivališčem v občini Kobarid bodo plačali le deset odstotkov cene, mladi do 15. leta starosti pa polovico.
V odloku so vrednost točke za letos določili pri 1,5 evra, kar je 25 centov več kot lani. Dnevna dovolilnica bo tako letos na kobariškem delu stala 15 evrov.
Predlagatelji so vložili tudi zahtevo za novo izredno sejo, na kateri bi odločili o pogojih sporazuma z občinama Bovec in Tolmin ter popustih. Z občinsko upravo pa so se nato dogovorili, da bodo to obravnavali na redni seji 5. marca.
Sezona plovbe se začne 15. marca
V Bovcu so sprva predvidevali, da bodo vse tri občine sprejele enoten odlok, ker pa dogovora o tem niso dosegli, so prejšnji teden v drugem branju odlok sprejeli zgolj za bovško občino.
Največja sprememba, s katero sledijo kobariški uredbi, je ukinitev dovolilnic za plovila in uvedba zgolj osebnih dovolilnic. Dnevna dovolilnica naj bi tako letos na Bovškem stala šest evrov, tedenska 35 evrov, sezonska pa 125 evrov.
Spremembe sta občinska sveta sprejela tik pred zdajci, saj se sezona plovbe po Soči običajno začne 15. marca. Občina Tolmin, kamor sodi najmanjši odsek plovne poti na Soči, ima trajen sporazum z Občino Kobarid, po katerem kobariške dovolilnice veljajo tudi v Tolminu. Ureditev se letos ne spreminja, je povedal tolminski župan Alen Červ. Dnevna dovolilnica bo tako še naprej stala pet evrov.
Bovški in tolminski župan ter del kobariškega občinskega sveta si sicer prizadevajo za uvedbo enotne dovolilnice. Po njihovem predlogu naj bi dnevna dovolilnica za celotno območje stala 15 evrov, presežek prihodkov nad odhodki pa bi delili po ključu po 45 odstotkov za občini Bovec in Kobarid ter deset odstotkov za tolminsko občino.
Kobariški župan Matajurc takšni delitvi nasprotuje, ker meni, da bi bila občina z njo finančno oškodovana. Predlaga, da bi bila enotna dovolilnica zgolj seštevek cen dovolilnic v posameznih občinah.
Po besedah bovškega župana Valterja Mlekuža bi lahko sicer v imenu kobariške občine sporazum z Bovcem in Tolminom podpisal tudi občinski svet, če župan tega ne bi želel storiti. Tolminski župan Červ pa meni, da manjka le še malo politične volje, da bi letos vendarle prišli do sporazuma in enotne dovolilnice.
Ali jim bo to uspelo pred 15. marcem, še ni jasno, prav tako ni znano, kdo bo pred sezono pregledal reko. Na prvi razpis za pregled se namreč ni prijavil nihče. Po navedbah medobčinske uprave se občini Bovec in Tolmin strinjata, da se razpis ponovi, na Občini Kobarid, ki bi morala javno naročilo objaviti, pa tega še niso storili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.