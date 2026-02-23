Spremenili odloka o plovbi po Soči, enotnega režima še ni

V Kobaridu je spremembe odloka že pred časom predlagala skupina svetnikov. V prvem branju jih je občinski svet brez glasu proti potrdil že junija lani, a je župan Marko Matajurc, ki se z njimi ne strinja, sklep takrat zadržal, po ponovni potrditvi na občinskem svetu pa sprožil postopek na upravnem sodišču. Predlagatelji so nato zahtevali sklic izredne seje, ki so jo izvedli minuli teden in na njej sprejeli predlagane spremembe odloka. Med drugim so potrdili, da bo občinski svet pred vsako sezono določil vrednost točke, na podlagi katere se izračunava uporaba vstopno-izstopnih mest, ob tem pa bo lahko določil tudi splošen popust v pred- in po sezoni.

Raftanje na Soči FOTO: Shutterstock

Sprememba cene v primerjavi s prejšnjo sezono ne bo smela biti več kot 20-odstotna. Odlok določa tudi stalne popuste oz. subvencije za posebne skupine uporabnikov, npr. udeležence usposabljanj za zaščito in reševanje. Občani s stalnim bivališčem v občini Kobarid bodo plačali le deset odstotkov cene, mladi do 15. leta starosti pa polovico. V odloku so vrednost točke za letos določili pri 1,5 evra, kar je 25 centov več kot lani. Dnevna dovolilnica bo tako letos na kobariškem delu stala 15 evrov. Predlagatelji so vložili tudi zahtevo za novo izredno sejo, na kateri bi odločili o pogojih sporazuma z občinama Bovec in Tolmin ter popustih. Z občinsko upravo pa so se nato dogovorili, da bodo to obravnavali na redni seji 5. marca.

Sezona plovbe se začne 15. marca