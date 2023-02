Spremenite svoje nakupovalne navade in prihranite več!

Iznajdljivost, ki se izplača!

Je lahko nakupovanje živil in vsakodnevnih potrebščin denarnici prijaznejše? Ja, itak! Spoznajte preverjene trike za nakupovanje in prihranite – in to brez odpovedovanj pri kakovosti!

Nakupujte produkte z nizko ceno. Ko se enkrat navdušite nad takim načinom razmišljanja, lažje in hitreje najdete cenejšo, a nič manj kakovostno alternativo. Naslednjič, ko greste po nakupih, torej poskusite najti želeni izdelek med linijo trgovskih znamk, ki so primerljive kakovosti in cenejše kot priznane znamke. Najbolj priljubljena trgovska znamka v Sloveniji in obenem najugodnejša linija izdelkov v Sparu, S-BUDGET , zagotavlja preverjeno kakovost po diskontnih cenah*. Kakovost prehrambnih izdelkov S-BUDGET preverjajo v sodelovanju s priznanimi slovenskimi in tujimi inštituti, pri čemer je pomembno dodati, da so strokovnjaki na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani veliko izdelkov S-BUDGET ocenili s senzorično oceno ODLIČNA KAKOVOST. Najboljši dokaz, da lahko po nizki ceni dobite res kakovosten izdelek, pa je vsekakor ocena neodvisnega potrošniškega testa Zveze potrošnikov Slovenija za izdelke iz kategorije mocarel. Med skupno 17 ocenjevanimi mocarelami se je najbolje odrezala prav S-BUDGET mocarela , ki je hkrati ena izmed najcenejših. S to zmago so pri SPARu še v praksi dobili potrditev, da cena ni vedno merilo kakovosti.

Kupci lahko izbirate med več kot 500 izdelki znamke S-Budget in dodatno prihranite pri družinskem proračunu. FOTO: Arhiv ponudnika