Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Spremenjen prostorski načrt: selitev remize, novi parki, širitev obvoznice ...

Ljubljana, 21. 10. 2025 11.42 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
4

Javna razgrnitev osnutka noveliranega ljubljanskega prostorskega načrta poteka do 21. novembra. Vsebovane spremembe vključujejo preureditev območja Stanežič z novimi stanovanjskimi in zelenimi površinami, selitev remize LPP in širitev obvoznice. Na območju današnje remize bo zrasel tretji največji mestni park. Načrt predvideva tudi prenovo območij četrtnih središč v smeri gradnje dodatnih javnih najemnih stanovanj.

Po sprejemu izvedbenega dela dopolnjenega osnutka noveliranega odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana na ponedeljkovi seji mestnega sveta je danes stekla javna razgrnitev tega načrta. Trajala bo do 21. novembra. V tem času bodo med 3. in 6. novembrom na Gospodarskem razstavišču izvedli štiri javne razprave.

Ljubljana
Ljubljana FOTO: Shutterstock

Velike spremembe za Stanežiče, tja se seli remiza, na njenem mestu bo zrasel park

Peta sprememba načrta med večjimi vsebinskimi spremembami prinaša podlago za bolj fleksibilen razvoj območja Stanežič. Predvideva delitev enotnega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta na dva. Namenska raba se po besedah vodje oddelka za urejanje prostora Katarine Konda ne spreminja bistveno, na severu je predvidena mešana raba, na jugovzhodu stanovanjska, vmes pa vzpostavitev zelenega pasu. V Stanežiče bodo iz Šiške preselili remizo Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), v nov skupni center pa bi se preselilo še občinsko podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice.

S tem se bo na območju remize LPP ob Celovški cesti sprostilo približno 50.000 kvadratnih metrov. Večji del tega območja bo namenjen novemu parku, ki bi bil po Tivoliju in Šmartinskem parku tretji največji v mestu. Občinski prostorski načrt na tem območju predvideva mešano namensko in stanovanjsko rabo, je Konda povzela na ponedeljkovi seji mestnega sveta.

Širitev vzhodne in južne obvoznice

Načrt bo podlaga za širitev južne in vzhodne avtoceste in navezavo na mestno cestno omrežje, kar je občina pripravila v sodelovanju z Darsom. "Gre za lokalno ureditev državnega pomena, saj se bo omogočila širitev vzhodne in južne obvoznice na šest pasov, kar bo prineslo prilagoditev obcestnih dejavnosti," je povedala Konda.

Med infrastrukturnimi projekti so predvidene še obvoznica Gameljne, nova dostopna cesta do območja Policijske akademije v Tacnu ter premik trase obvozne ceste mimo Sadinje vasi zaradi ohranitve celovitosti kmetije.

Nov park tudi ob Šmartinski

Načrt dopolnjuje razvojno območje ob Cesti dveh cesarjev. Na sedaj nepozidanem območju so predvideni podrobni prostorski načrti za stanovanjsko pozidavo, lokacija za šolo in vrtec ter premik in širitev zelene površine. Nekatere spremembe namenske rabe so predvidene na območju Partnerstva Šmartinska. Zaradi spremenjenega poteka prometne infrastrukture potniškega centra se je med drugim določil še en nov mestni park na delu območja nekdanje tovarne Kolinska.

Na območju nastajajoče stanovanjske soseske Novi Bežigrad za nekdanjo tiskarno MKT Print se potek zelene parkovne poteze bolj logično umešča med stanovanjsko in med mešano rabo. Povečuje se območje centralnih dejavnosti za izobraževanje, je navedla. Na območju Ceste v Prod se povečuje območje za gradnjo stanovanj in območje za mirujoči tovorni promet z zagotovitvijo aktivne protihrupne zaščite med njima z zelenim pasom. Pri tem je po njenih navedbah obvezna zagotovitev ustreznega nadomeščanja kmetijskih zemljišč.

Načrt predvideva prenovo območij četrtnih središč v smeri gradnje dodatnih javnih najemnih stanovanj, kjer je to možno. Spremembe se med drugim nanašajo na ureditev otroških igrišč ali na ureditev dostopa do vrtcev in šol. Načrt predvideva prenovo Kajak-kanu centra Tacen z novo idejno zasnovo, med drugim za športno igrišče s parkovno ureditvijo ter ureditvijo tega območja po uničujočih poplavah 2023, česar sedanji, zelo star ureditveni načrt ne omogoča.

Med Ižansko cesto in obstoječo Potjo na Rakovo jelšo je predvidena kolesarska pot preko novega mostu čez Ljubljanico ter navezava na zahodu na kolesarsko pot proti Vnanjim Goricam. "S tem smo se navezali na daljinske kolesarske poti, ki jih načrtuje država na območju Barja," je razložila. Na poplavno ogroženo območje pri čistilni napravi Zalog se vračajo kmetijske površine, poselitev pa se predvideva na zahodnem delu.

Ljubljana prostorski načrt javna razgrnitev gradbeništvo občina Ljubljana
Naslednji članek

Svetovni dan jabolk: pridelek letos 40 odstotkov nižji

Naslednji članek

Volilno pravico na referendumu bo imelo nekaj manj kot 1,7 milijona upravičencev

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bbc.co.uk
21. 10. 2025 13.53
bravo!
ODGOVORI
0 0
JanezNovak13
21. 10. 2025 13.02
+7
Odlično! Čim več stolpnic. Na mestu Kolinske, še na mestu Pivovarne Union, kmalu Nordika, namesto Remize ... Ceste že tako ne prebavijo vsega tega prometa. Še Plečnikov stadion porušite in zgradite tisoč stanovanj in dva avta po stanovanju ... A ne bi mogoče najprej cest zrihtali?
ODGOVORI
8 1
SDS_je_poden
21. 10. 2025 13.35
+2
Zaloška mimo Fužin je res sramota od ceste.
ODGOVORI
2 0
wsharky
21. 10. 2025 12.54
+7
evo Zoran Ljubljanski si tlakuje pot do novega mandata in do novih procentov pri gradnji
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306