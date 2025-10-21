Spremenjen prostorski načrt: selitev remize, novi parki, širitev obvoznice ...

Po sprejemu izvedbenega dela dopolnjenega osnutka noveliranega odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana na ponedeljkovi seji mestnega sveta je danes stekla javna razgrnitev tega načrta. Trajala bo do 21. novembra. V tem času bodo med 3. in 6. novembrom na Gospodarskem razstavišču izvedli štiri javne razprave.
Velike spremembe za Stanežiče, tja se seli remiza, na njenem mestu bo zrasel park
Peta sprememba načrta med večjimi vsebinskimi spremembami prinaša podlago za bolj fleksibilen razvoj območja Stanežič. Predvideva delitev enotnega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta na dva. Namenska raba se po besedah vodje oddelka za urejanje prostora Katarine Konda ne spreminja bistveno, na severu je predvidena mešana raba, na jugovzhodu stanovanjska, vmes pa vzpostavitev zelenega pasu. V Stanežiče bodo iz Šiške preselili remizo Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), v nov skupni center pa bi se preselilo še občinsko podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice.
S tem se bo na območju remize LPP ob Celovški cesti sprostilo približno 50.000 kvadratnih metrov. Večji del tega območja bo namenjen novemu parku, ki bi bil po Tivoliju in Šmartinskem parku tretji največji v mestu. Občinski prostorski načrt na tem območju predvideva mešano namensko in stanovanjsko rabo, je Konda povzela na ponedeljkovi seji mestnega sveta.
Širitev vzhodne in južne obvoznice
Načrt bo podlaga za širitev južne in vzhodne avtoceste in navezavo na mestno cestno omrežje, kar je občina pripravila v sodelovanju z Darsom. "Gre za lokalno ureditev državnega pomena, saj se bo omogočila širitev vzhodne in južne obvoznice na šest pasov, kar bo prineslo prilagoditev obcestnih dejavnosti," je povedala Konda.
Med infrastrukturnimi projekti so predvidene še obvoznica Gameljne, nova dostopna cesta do območja Policijske akademije v Tacnu ter premik trase obvozne ceste mimo Sadinje vasi zaradi ohranitve celovitosti kmetije.
Nov park tudi ob Šmartinski
Načrt dopolnjuje razvojno območje ob Cesti dveh cesarjev. Na sedaj nepozidanem območju so predvideni podrobni prostorski načrti za stanovanjsko pozidavo, lokacija za šolo in vrtec ter premik in širitev zelene površine. Nekatere spremembe namenske rabe so predvidene na območju Partnerstva Šmartinska. Zaradi spremenjenega poteka prometne infrastrukture potniškega centra se je med drugim določil še en nov mestni park na delu območja nekdanje tovarne Kolinska.
Na območju nastajajoče stanovanjske soseske Novi Bežigrad za nekdanjo tiskarno MKT Print se potek zelene parkovne poteze bolj logično umešča med stanovanjsko in med mešano rabo. Povečuje se območje centralnih dejavnosti za izobraževanje, je navedla. Na območju Ceste v Prod se povečuje območje za gradnjo stanovanj in območje za mirujoči tovorni promet z zagotovitvijo aktivne protihrupne zaščite med njima z zelenim pasom. Pri tem je po njenih navedbah obvezna zagotovitev ustreznega nadomeščanja kmetijskih zemljišč.
Načrt predvideva prenovo območij četrtnih središč v smeri gradnje dodatnih javnih najemnih stanovanj, kjer je to možno. Spremembe se med drugim nanašajo na ureditev otroških igrišč ali na ureditev dostopa do vrtcev in šol. Načrt predvideva prenovo Kajak-kanu centra Tacen z novo idejno zasnovo, med drugim za športno igrišče s parkovno ureditvijo ter ureditvijo tega območja po uničujočih poplavah 2023, česar sedanji, zelo star ureditveni načrt ne omogoča.
Med Ižansko cesto in obstoječo Potjo na Rakovo jelšo je predvidena kolesarska pot preko novega mostu čez Ljubljanico ter navezava na zahodu na kolesarsko pot proti Vnanjim Goricam. "S tem smo se navezali na daljinske kolesarske poti, ki jih načrtuje država na območju Barja," je razložila. Na poplavno ogroženo območje pri čistilni napravi Zalog se vračajo kmetijske površine, poselitev pa se predvideva na zahodnem delu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.