Spremenjen prostorski načrt: selitev remize, novi parki, širitev obvoznice ...

Javna razgrnitev osnutka noveliranega ljubljanskega prostorskega načrta poteka do 21. novembra. Vsebovane spremembe vključujejo preureditev območja Stanežič z novimi stanovanjskimi in zelenimi površinami, selitev remize LPP in širitev obvoznice. Na območju današnje remize bo zrasel tretji največji mestni park. Načrt predvideva tudi prenovo območij četrtnih središč v smeri gradnje dodatnih javnih najemnih stanovanj.

Po sprejemu izvedbenega dela dopolnjenega osnutka noveliranega odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana na ponedeljkovi seji mestnega sveta je danes stekla javna razgrnitev tega načrta. Trajala bo do 21. novembra. V tem času bodo med 3. in 6. novembrom na Gospodarskem razstavišču izvedli štiri javne razprave.

Velike spremembe za Stanežiče, tja se seli remiza, na njenem mestu bo zrasel park

Peta sprememba načrta med večjimi vsebinskimi spremembami prinaša podlago za bolj fleksibilen razvoj območja Stanežič. Predvideva delitev enotnega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta na dva. Namenska raba se po besedah vodje oddelka za urejanje prostora Katarine Konda ne spreminja bistveno, na severu je predvidena mešana raba, na jugovzhodu stanovanjska, vmes pa vzpostavitev zelenega pasu. V Stanežiče bodo iz Šiške preselili remizo Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), v nov skupni center pa bi se preselilo še občinsko podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice. S tem se bo na območju remize LPP ob Celovški cesti sprostilo približno 50.000 kvadratnih metrov. Večji del tega območja bo namenjen novemu parku, ki bi bil po Tivoliju in Šmartinskem parku tretji največji v mestu. Občinski prostorski načrt na tem območju predvideva mešano namensko in stanovanjsko rabo, je Konda povzela na ponedeljkovi seji mestnega sveta.

Širitev vzhodne in južne obvoznice

Načrt bo podlaga za širitev južne in vzhodne avtoceste in navezavo na mestno cestno omrežje, kar je občina pripravila v sodelovanju z Darsom. "Gre za lokalno ureditev državnega pomena, saj se bo omogočila širitev vzhodne in južne obvoznice na šest pasov, kar bo prineslo prilagoditev obcestnih dejavnosti," je povedala Konda. Med infrastrukturnimi projekti so predvidene še obvoznica Gameljne, nova dostopna cesta do območja Policijske akademije v Tacnu ter premik trase obvozne ceste mimo Sadinje vasi zaradi ohranitve celovitosti kmetije.

Nov park tudi ob Šmartinski