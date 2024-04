Spremenjene uradne ure UE Ljubljana: 'Časovno sprejemljivejše obravnave'

Spreminjajo se uradne ure in okensko poslovanje Upravne enote Ljubljane. Zdaj boste lahko na upravi enoti urejali stvari vsak ponedeljek in torek, od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 18.00 in v petek od 8.00 do 13.00.

Kot so sporočili z Ministrstva za javno upravo, so se odločili prisluhniti Upravni enoti Ljubljana pri izzivih s katerimi se soočajo pri izvajanju upravnih storitev za stranke na okencih. Da so preobremenjeni, priča tudi dejstvo, da so se rednemu delu v mesecu marcu pridružila še volilna opravila, pri katerih zaposleni neposredno sodelujejo kot tajniki in namestniki tajnikov v volilnih komisijah v skladu z veljavno zakonodajo.