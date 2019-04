Spremenljivemu vremenu ni videti konca, v četrtek prihaja še ohladitev

Tudi prihodnji dnevi bodo v znamenju oblakov in pogostih padavin. Sprva bo še razmeroma toplo, v četrtek pa nas bo od severovzhoda dosegel hladnejši zrak in meja sneženja se bo spustila na okoli 1000 metrov nadmorske višine. Večinoma oblačno vreme s kakšno kapljo dežja nas bo spremljalo tudi ob koncu tedna.

Nad staro celino je več vrtincev vlažnega in hladnega zraka, ki preprečujejo, da bi se vreme ustalilo. Tako se bodo tudi danes nad nas zgrinjali oblaki, a bo občasno tudi nekaj sonca. Pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem plohe in popoldne lahko tudi posamezne nevihte. Sprva bodo te verjetnejše v zahodni, pozno popoldne in zvečer pa v vzhodni Sloveniji. Najtopleje bo na severovzhodu države in na Goriškem, kjer se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija. Tudi drugod ne bomo prav veliko zaostajali, saj pričakujemo od 16 do 18 stopinj Celzija. Bolj sveže bo na Gorenjskem, kjer jih bo 14.

V prihodnjih dneh bo dežnik obvezna oprema. FOTO: iStock

V sredo bo prevladovalo oblačno vreme, kakšen sončni žarek bo prej izjema kot pravilo. V jugovzhodni Sloveniji bo že zjutraj deževalo, od tu pa se bodo padavine postopno razširile nad večji del države. Dopoldne bo več dežja v hribovjih zahodne in južne Slovenije, popoldne pa se bo težišče padavin pomikalo proti severovzhodu. Možni so lokalno močnejši nalivi, ponekod lahko tudi zagrmi. V krajih s celodnevnim dežjem se bodo temperature skozi ves dan gibale malo nad 10 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo v Prekmurju, v delu Štajerske in Primorske, kjer se bo ogrelo do 15 stopinj Celzija. Še hladnejši zrak bo nad naše kraje dotekal v četrtek, ko se bo nadaljevalo oblačno vreme z občasnim dežjem. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Meja sneženja se bo spuščala ter bo popoldne in zvečer na nadmorski višini okoli 1000 metrov.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV

Konec tedna nam ne prinaša večje spremembe vremena, saj bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi rahlimi padavinami, ki jih bo po današnjih napovedih več v nedeljo. Razmeroma hladno bo. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 5, dnevne pa predvsem v petek in soboto marsikje ne bodo presegle 10 stopinj Celzija. Za okoli 5 stopinj Celzija topleje bo na Primorskem, kjer bo še pihala burja. Tu bo tudi nekaj sonca. April pregovorno najbolj muhast mesec. Pa je res? Zadnji dnevi potrjujejo, da je april spremenljiv, muhast in nepredvidljiv mesec. Vreme se v tem mesecu pogosto spreminja iz ure v uro, značilne so tudi hitre temperaturne spremembe, ko imamo lahko v enem samem dnevu tudi več letnih časov. A v nasprotju z ljudskim izročilom in s splošnim prepričanjem spada april med manj namočene mesece. V večjem delu države več padavin kot aprila izmerimo v poletnih in jesenskih mesecih, ko so tudi temperature višje in lahko zrak sprejme več vodne pare, posledično so lahko tudi vremenski procesi intenzivnejši.

April v dolgoletnem povprečju spada med bolj suhe mesece. FOTO: Dreamstime