Spremenljivemu vremenu še ni videti konca. Kaj to pomeni za prihajajoče poletje?

Če pogledamo malo v preteklost, smo sredi maja zelo hladno vreme nazadnje imeli pred dvema letoma, ko so bile temperature v povprečju za kar sedem stopinj nižje od običajnih za ta čas. Še posebej hladno je bilo 14. maja, ko se je meja sneženja spustila na okoli 700 metrov nadmorske višine, sneg je med drugim pobelil Rateče in Kranjsko Goro.

Ledeni svetniki Pankracij, Servacij in Bonifacij so pred uvedbo gregorijanskega koledarja godovali že med 2. in 4. majem. Kljub kasnejši spremembi koledarja so se ledeni možje ohranili, s tem pa tudi pregovori, ki pravijo, da se po godovih teh treh svetnikov ni treba več bati slane.

Še ekstremnejše vreme smo v času ledenih mož imeli leta 2012, ko smo iz pravega poletja v manj kot 24 urah skočili nazaj v zimo. Pankracij je bil še vroč s temperaturami do 33 stopinj Celzija, že Servacij pa nam je prinesel občutno ohladitev in snežinke, tudi v nekaterih nižinah.

Ledeni možje so nas sicer pogosteje kot s hladom razvajali s soncem in visokimi temperaturami. Zakaj temu obdobju potem sploh pravimo ledeni možje? Gre verjetno za spoznanje, da ravno sredina maja predstavlja nekakšno ločnico, ko lahko še pride do spustov hladnega zraka z možnostjo snega in slane po nižinah. In to še kako drži, saj v zadnjih petdesetih letih po 15. maju v večjem delu države nismo več beležili negativnih temperatur.

V preteklosti so ledene može jemali zelo resno. V vinogradih so s kurjenjem ščitili pridelek pred pozebo in tudi danes marsikdo raje še počaka s saditvijo sadik na prosto.

Kakšno poletje bo sledilo hladni in mokri pomladi?

Letos ledeni možje dobro upravičujejo svoj sloves, saj nam prinašajo občasen dež in občutno nižje temperature. Če se spomnimo, smo v najtoplejših krajih v začetku tedna že imeli temperature blizu 30 stopinj Celzija, v sredo in četrtek, torej na god Pankracija in Servacija, pa so se temperature v večjem delu države gibale le med 15 in 19 stopinjami Celzija, kar je za približno tri stopinje manj od običajnih vrednosti za ta čas.

Po ljudski modrosti je spremenljivo in hladno vreme v času ledenih mož dobro, saj nas čaka lepo in toplo poletje. Prav to kažejo tudi dolgoročne napovedi evropskega meteorološkega centra ECMWF. Če se bodo uresničile, si lahko v tromesečju junij, julij in avgust obetamo nadpovprečno toplo vreme z odklonom okoli ene stopinje Celzija. Prevladujoč vpliv na vreme pri nas bi po teh napovedih v poletnih mesecih imel anticiklon, ki bi fronte s padavinami in hladnejšim zrakom potiskal stran od naših krajev, zato si lahko obetamo daljša obdobja suhega vremena. Tudi drugod po Evropi naj bi bilo letošnje poletje nadpovprečno toplo in suho, najbolj v južnem in srednjem delu celine.