Spremenljivemu vremenu še ni videti konca: zvečer prihajajo nove padavine

Letošnjo pomlad zaznamujejo velika temperaturna nihanja, ki se bodo, kot vse kaže, še nadaljevala. Tako lahko po prehodni otoplitvi že zvečer pričakujemo novo ohladitev s padavinami in nevihtami. Meja sneženja se bo marsikje spet spustila pod 1000 metrov nadmorske višine, sneg bo tako lahko že drugič v tem tednu pobelil tudi nekatere alpske doline. Precej bolj optimistična je napoved za dneve od sobote do ponedeljka, ko bo sončno in topleje. Temperature bodo marsikje presegle 25 stopinj Celzija.

icon-expand Vreme se še ne bo ustalilo. FOTO: Shutterstock

Precej pestrega vremenskega dogajanja je za nami in aprilske muhavosti se je že v začetku meseca nalezel tudi maj. To pravzaprav ni nič nenavadnega, ravno nasprotno – v preteklosti je bilo vreme maja in junija pogosto celo še bolj spremenljivo kot aprila. Gre za posledico dejstva, da lahko toplejši zrak sprejme več vodne pare, zato so tudi nalivi močnejši, hkrati pa je maja in junija še prisoten zamik med segrevanjem nižjih in višjih plasti ozračja, kar povzroči nestabilnost. Plohe in nevihte bodo nastajale tudi danes. Nekatere med njimi bodo lahko prinesle nalive s sodro. Naši kraji so namreč prišli na obrobje ciklona, ki se čez srednjo Evropo pomika proti vzhodu. Del ciklona je hladna fronta, ki se je že dotaknila severne strani Alp, zvečer pa bo prešla tudi Slovenijo.

icon-expand Že dalj časa imamo velik temperaturni kontrast med severom in jugom stare celine, kar je tudi glavni razlog, da se vreme pri nas še ne ustali. FOTO: Wxcharts.com

Kakšna je podrobnejša vremenska napoved? Današnji dan bo v hribih na zahodu oblačen. Večji del dneva bo rahlo deževalo v Posočju in na Bohinjskem, nekaj kapelj dežja bo lahko padlo tudi na Notranjskem in Kočevskem. Drugod bo suho in marsikje sončno. Šele zvečer, ko nas bo dosegla hladna fronta, se bodo padavine na severu okrepile in razširile nad večji del države. Ob vetrovnem vremenu bo popoldne najtopleje na Obali, kjer se bo ogrelo do 21 stopinj Celzija, kakšna stopinja manj bo na vzhodu. Precej bolj sveže bo na severozahodu, kjer bodo najvišje temperature le okoli 13 stopinj Celzija. Večer in noč na četrtek bosta oblačna s padavinami, večinoma suho bo le ob morju. Od severa bo k nam dotekal občutno hladnejši zrak in meja sneženja se bo spustila na okoli 800 metrov nadmorske višine. Tudi četrtek bo v znamenju oblakov in hladnega vzhodnega vetra, prav tako se bodo še pojavljale manjše krajevne padavine. Izboljšanje vremena nas bo doseglo proti večeru, ko se bo zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo le malo nad 10 stopinj Celzija.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com