Spreminjajte svet s samooskrbo s soncem

Sončna energija ni nov koncept, a smo šele v zadnjih desetletjih začeli resno dojemati omejenost tradicionalnih virov energije. Za razliko od njih, sončna energija predstavlja čisto in trajnostno rešitev, ki nima negativnega vpliva na okolje. S sončno elektrarno lahko zmanjšate stroške elektrike in povečate vrednost svojega doma. Pri Petrolu vam olajšajo celoten postopek namestitve sončne elektrarne, vključno z ugodnim financiranjem brez obresti in brez pologa, do 7 let.

Prvih 500 kupcev v letu 2024 ima dostop do posebne akcijske ponudbe samooskrbe z letnim obračunom električne energije. V tem primeru se naložba v sončno elektrarno z močjo 8,2 kW in baterijskim hranilnikom kapacitete 10 kWh, ob upoštevanju subvencije Borzena v višini 40 %, povrne v manj kot devetih letih.

Petrol ponuja tudi možnost izbire lastne sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom za 159,99 € na mesec, tudi če nimate soglasja za letni net metering. To vključuje tudi strošek električne energije za 7 let. Med celotnim trajanjem pogodbe zagotavljajo fiksen mesečni obrok, kar omogoča do 80 % prihranka na računu za električno energijo, kljub ukinitvi letnega obračuna. Več informacij o pogojih akcije najdete na spletni strani www.petrol.si/skupaj .

Če imate soglasje za priklop po sistemu neto meritev, ki ste ga pridobili pred letom 2024, si lahko zagotovite montažo sončne elektrarne že za 177,80 € na mesec, z začetkom montaže najkasneje v enem mesecu po podpisu pogodbe.

Koristnost baterijskih hranilnikov

Z ukinitvijo sheme neto meritev v Sloveniji z letom 2024 baterijski hranilniki postajajo ključni za shranjevanje presežkov energije. Kakovosten baterijski hranilnik električne energije ima pričakovano življenjsko dobo tudi do 20 let. V povezavi s sončno elektrarno omogoča shranjevanje odvečne energije, zagotavlja neprekinjeno napajanje ob izpadu električne energije ter zmanjšuje obremenitve omrežja. Baterijski hranilnik omogoča, da se električna energija iz sončne elektrarne uporablja tudi zunaj sončnih ur.

Celovita rešitev pri istem partnerju

S sončnimi elektrarnami se odlično dopolnjujejo toplotne črpalke in domače električne polnilnice. Toplotne črpalke so odlična rešitev za ogrevanje doma, saj so enostavne za uporabo, potrebujejo malo vzdrževanja in so stroškovno učinkovite. Z vsakim vloženim kilovatom energije lahko pridobite od dva do pet kilovatov toplote.

Za prihajajočo ogrevalno sezono so v Petrolu pripravili akcijsko ponudbo, v kateri vam poleg brezplačnega ogleda in svetovanja nudijo tudi popust na ogrevalno toplotno črpalko vse do 3.000 €. Poleg Petrol financiranja brez obresti, brez pologa, do 5 let vam v sklopu akcijske ponudbe nudijo tudi dostavo do vrat objekta, osnovno montažo in paket Varnost. V Petrolu priporočajo, da se pred odločitvijo posvetujete z njihovim energetskim strokovnjakom, preko brezplačne telefonske številke 080 22 35 ali pošte energetski.center@petrol.si.