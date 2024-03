'Spreminjamo le naslov Agencije za radioaktivne odpadke, ostalo ostaja enako'

Težava je nastala, ker je bila ob uveljavitvi odloka in uredbe stavba na Vrbini 17 polno zasedena in ARAO na tamkajšnjem naslovu ni mogel najeti pisarn ter tam vzpostaviti normalnega poslovanja. Tako je dejanski sedež ostala njihova ljubljanska enota.

'V Krškem ostaja tudi trenutna petčlanska ekipa'

V Krškem je imela ARAO po uveljavitvi odloka in uredbe v najemu manjši pisarni na naslovu Cesta 4. julija 42, namenjeni zaposlenim, ki so opravljali delo na lokaciji odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) in so doma v lokalnem okolju. Ker ARAO v zadnjih letih krepi ekipo, so bili primorani najeti nove prostore v Krškem na naslovu Cesta krških žrtev 137. Ti so sicer primerni za izvajanje trenutnih aktivnosti v Krškem, vendar pa ne omogočajo vzpostavitve upravnega območja in sedeža.

"Poslovni prostori ARAO in s tem tudi sedež morajo namreč izpolnjevati več zahtev, kot so več ločenih manjših pisarn, sejna soba za najmanj 30 ljudi, center za upravljanje izrednih dogodkov, upravno območje za tajne podatke, ustrezna infrastruktura za uvedbo varne informacijsko komunikacijske-tehnologije, arhivske površine in podobno, tega pa trenutni prostori v Krškem ne izpolnjujejo. Izpolnjujejo pa te zahteve prostori v Ljubljani," je povedal.