»Spreminjamo smeti v zaklade«: hotel je postal del programa Clean the world

Trajostni. Zeleni. Družbeno odgovorni. Krepitev svoje zavezanosti k izboljšanju vplivov na okolje in podpori družbenih pobud je eden izmed ključnih ciljev Hotelov Kempinski. Iz tega razloga se je prvi hotel v državi, hotel Kempinski Palace Portorož pridružil programu Clean the world in s ponosom predstavlja prve rezultate.

Delujoč pod motom »turning trash into treasure« (prevod: spreminjamo smeti v zaklade), se program Clean the World, skozi recikliranje ustekleničenih dodatkov v sobah, kot so milo in šamponi, zavzema za zaščito okolja, ohranjanje naravnih virov in skozi ponovno uporabo za pomoč skupnostim v stiski.

Postopek spreminjanja smeti v zaklade

Nemoten postopek se prične v notranji organizaciji hotelskega dela, pri katerem hotelske sobarice rabljeno milo in ostale pripomočke iz sob ne vržejo v smeti, temveč le-te razvrščajo v posebne Clean the World reciklažne zaboje. Ko so ti zaboji napolnjeni se jih odpremi v enega izmed skladišč podjetja Clean the world, ki stekleničke popelje skozi poseben postopek, pri katerem se odstranijo in filtrirajo vsi odpadki. Izdelan produkt se nato zmeša z laboratorijsko sanitarno raztopino in stisne v nova mila. Novo izdelana mila so potem pakirana in poslana enemu izmed številnih distribucijskih partnerjev po vsem svetu. Od tam naprej pa gredo neposredno v roke tistim, ki so najbolj ranljivi in ​​jih najbolj potrebujejo.