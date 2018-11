Spremljamo v živo: Lokalne volitve 2018

Tekma za lokalne volitve 2018 se je končala že v petek, danes ob 19. uri so se zaprla volišča. Državna volilna komisija zdaj prešteva uradne rezultate, mi spremljamo v živo vzdušje in dogajanje po Sloveniji in volilnih štabih.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO 21:52 21:51 V Komnu županski stolček Eriku Modicu Občina Komen bo po štirih letih znova dobila novega župana. To bo Erik Modic, ki so mu Komenci danes glede na delne neuradne izide volitev zaupali skoraj 62 odstotkov glasov. Novoizvoljeni župan je širši javnosti postal znan zaradi vpletanja svojega predhodnika Marka Bandellija v županske volitve, kar ga je stalo ministrskega stolčka. 21:41 V Ptuju ni še jasno kdo gre v drugi krog V Ptuju po preštetih 65,61 % sta najverjetnejša kandidata za drugi krog Nuška Gajšek (28,09 %) in Štefan Čelan (25,75 %) a Andrej Čuš ni daleč stran (23,19 %) 21:40 21:40 Rakovec si tudi v drugem krogu obeta pošten boj za župana Kranja Matjaž Rakovec, ki po polovici preštetih glasov vodi v županski tekmi v Kranju, je z izidom zadovoljen, sploh ob dejstvu, da je nov obraz v politiki. Po doslej preštetih glasovih mu kaže na 30-odstotno podporo, najbližji zasledovalec Zoran Stevanović ima 21,5 odstotka glasov. Kandidat SD Rakovec pred drugim krogom verjame, da bo boj pošten.