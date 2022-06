Spremljanje košarice osnovnih živil prvi ukrep vlade v boju proti draginji

Vlada pripravlja tako imenovano košarico, v kateri bo približno 15 osnovnih živil, kot so denimo kruh in mleko. In ker kot pravijo na vladi, trgovci ne želijo izdati višine marž, ker da so poslovna skrivnost, bo vlada spremljala cene in kakovost teh 15 izdelkov. In tako bi bilo jasno, kateri trgovec postavlja astronomske marže. A davka na osnovna živila ne bodo zniževali, torej v DDV ne bodo posegali.

Košarica so v ponedeljek na sestanku pripravili, zdaj jo bodo posredovali tudi trgovcem, znana pa bo v petek, ko jo bodo potrdili na vladi. Ne le hrana, na svoje bodo prišli tudi kmetje. V paketu so ukrepi za razbremenitev naraščajočih stroškov goriv in gnojih. Čaka jih tudi enkratno nadomestilo za gorivo in repromaterial. "Pri repromaterialu bomo dali enkrtni znesek, in sicer glede na to, koliko so se gnojila povečala, določen odstotek," pravi kmetijska ministrica Irena Šinko. Tako bo tudi za gorivo, kjer bodo dobili določen del glede na povečanje. Predsednik vlade še dodaja, da bo košarica znana v petek, ko jo bodo potrdili na vladi, saj jo morajo najprej videti trgovci.