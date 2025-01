Spremljevalka v vrtcu fizično napadla deklico s posebnimi potrebami

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V banko sta vstopila zamaskirana roparja in zavpila "Roke kvišku! Vsi na tla! Obraz k tlom! Glejte v tla!" Vsi so legli na trebuh, le blondinka, blagajničarka, se je ulegla na hrbet. Kolegica ji je hitro šepnila: "Ne nori! To je rop, ne pa sindikalna zabava!"