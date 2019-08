Zaposleni v javnem sektorju bodo lahko pospremili prvošolčke. Kaj pa v zasebnem?

7-letna Gaja gre letos že v tretji razred, a se prvega šolskega dne spomni še zelo dobro: ''Komaj čakala sem, da bom spoznala soje nove sošolce in učiteljice.'' Šolski prag je prestopila z lažjim srcem, ker je bila prvi dan z njo mamica. Pravi, da se je počutila bolj samozavestno: ''Ker če se mi kaj zgodi, je ona zraven.''



Njena mama, Darinka Vode bo ta ponedeljek v službi zopet vzela prost dan, ker gre v prvi razred Gajin bratec. Tokrat ima za takšno ravnanje zakonsko podlago. Je učiteljica in zakon javnim uslužbencem omogoča, da kot starši prvošolcev lahko na prvi šolski dan koristijo izredni dopust, sama pa je mnenja, da bi morali biti tega deležni vsi starši: ''Jaz mislim, da je to le taka stvar, da le enkrat v življenju spremljaš otroka. Ni taka stvar, da se to ne bi moglo omogočiti vsem.''

Zakon o delovnih razmerij sicer določa, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti od dela do skupaj največ sedem delovnih dni zaradi lastne poroke, smrti zakonca, partnerja, otroka, smrti staršev, hujše nesreče, ali če tisti dan daruje kri. Kolektivna pogodba pa dodatno javnim uslužbencem možnost plačane odsotnosti za en dan omogoča tudi, če gre za neodložljiv opravek.

Kolektivna pogodba javnim uslužbencem omogoča odsotnosti ob neodložljivem opravku

In oktobra lani je vrhovno sodišče razsodilo, da v to kategorijo sodi tudi prvi šolski dan prvošolčka: ''Ker je to neka prelomnica, otroci gredo iz vrtca v šolo in se mi zdi, da so lahko starši z otroci na prvi šolski dan. Da se starši umirimo, mogoče tudi sedemo skupaj, se pogovorimo in podelimo vtise.''