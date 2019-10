Sprenevedanje zunajparlamentarne SLS

A v stranki zdaj trdijo, da je bila "mišljena zapora dostopov do vladne palače v četrtek, na dan seje Vlade RS. Zapora obvoznice, o čemer je med drugim pisalo na spletnem portalu 24ur, ni bila nikoli omenjena."

Pa čeprav je torej prvak stranke izjavil, da bi "blokirali VSE glavne vpadnice v mesto".Kakšne bi bile posledice tega, je seveda jasno, čeprav pristojni neuradno tudi ocenjujejo, da bi bila blokada vse vpadnic pravzaprav "nemogoča".

Podobnikove izjave so sicer prišle potem, ko so se v četrtek v Ljubljani zbrali potestniki in opozarjali na nepravilnosti v državi, Podobnik pa je napovedal, da "bo v primeru potrebe za zaščito ustavne ureditve Slovenije morda že v četrtek, 17. oktobra 2019, potrebna ponovna akcija".Na shodu so namreč podprli tudi zahtevo KNOVS po tem, da jim Sova preda dokumente, ki se nanašajo na zaposlitev ene od uslužbenk.

Na Sovi vztrajajo, da parlamentarni nadzorni komisiji niso in ne bodo posredovali "tistih podatkov, ki se nanašajo na konkretne kadrovske zadeve, ker pristojnosti za tak nadzor nima".

So pa povedali, da bodo vpogled omogočili pooblaščenim osebam pristojnega inšpektorata - in to do vse potrebne dokumentacije in vseh podatkov za nemoteno izvedbo inšpekcijskega nadzora, saj da je v interesu agencije, da "pristojni in strokovno kompetenten organ opravi nadzor zaposlitvenih postopkov".

Vprašanje izročitve dokumentov se je pojavilo potem, ko so se v javnosti pojavili očitki o posredovanju premierja Marjana Šarca in njegovega državnega sekretarja Damirja Črnčeca pri zaposlitvi konkretne uslužbenke na Sovi, sicer Šarčeve znanke.