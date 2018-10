Spretnost rok so nadomestili z usti in nogami

Nimajo rok, imajo pa srce, moč in voljo. V mestni hiši v Ljubljani so odprli slikarsko razstavo umetnikov, ki sicer nimajo akademske izobrazbe, a kljub temu izpod njihovih ust in nog nastajajo umetnine. Še posebej, ker človek šele ob opazovanju tovrstnih umetnin vidi, kako velika moč in človeška volja sta potrebni, da spretnost rok, ki se običajnim ljudem zdi samoumevna, nadomestijo usta ali noge.