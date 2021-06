Nova sproščanja: na prireditvah manj omejitev, odpirajo se tudi diskoteke

S ponedeljkom bodo gostinski lokali lahko odprti dlje, manj bo omejitev na prireditvah, odpirajo se celo nočni klubi in diskoteke. A obratujejo lahko le do polnoči, pogoj pa je PCT, torej preboleli, cepljeni in testirani. Sedišča na koncertih niso več obvezna, sta pa znova obvezna pogoj PCT in meter med obiskovalci.

