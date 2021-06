Slovenija se pospešeno pripravlja na digitalno zeleno potrdilo

Vlada je sprejela nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Od ponedeljka, 7. junija 2021 se sproščajo omejitve pri izvajanju dimnikarskih storitev in gradbenih del. V celoti je dovoljeno tudi izvajanje kongresne dejavnosti, morajo pa zaposleni in potrošniki izpolnjevati pogoj PCT. Pri osebnem prevzemu blaga, hrane ali pijače ukinjajo prepoved konzumiranja prevzete hrane in pijače na prevzemnih mestih.

Rahljajo se tudi omejitve pri ponujanju nastanitvenih storitev. Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko od ponedeljka naprej ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot. Nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 75 % zasedenosti nastanitvenega obrata, kar velja tudi za kampe, so sporočili z Ukoma.

Pomembna novost je tudi dostopnost bazenov za vse goste, ki izpolnjujejo pogoj PCT, slednjega morajo izpolnjevati tudi zaposleni. Zasedenost razpoložljivih kapacitet je omejena na 75 %. Pri trgovskih centrih se namesto zagotavljanja 20 m2 na posamezno stranko določa obveznost zagotavljanja 10 m2 na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.

Digitalno zeleno potrdilo: izvedba aktivnosti poteka v skladu z načrtom

Kot so sporočili po seji vlade, je zunanje ministrstvo v času od 24. do 28. 5. 2021 izvedlo med drugimi tudi naslednje aktivnosti: pripravljene so bile specifikacije za širitev šifrantov cepiv na DZP, pripravila so se poslovna pravila za izdajo DZP, pripravilo se je okolje za selitev DZP na eZDRAVJE infrastrukturo za sprejemni test, nadgradil se je elektronski register cepljenih oseb in nezaželenih učinkov po cepljenju (eRCO) za kontrolo podatkov o cepljenju za napačne / podvojene vnose (hitrejše reševanje napak, ki bodo nastali pri generiranju DZP)… Ocenili so, da izvedba aktivnosti poteka skladno z načrtom.

Do vključno 2. junija 2021 so bile s strani MJU izvedene številne aktivnosti za omogočanje lažjega dostopa do mobilne identitete smsPASS, zagotavljajo. Kot naštevajo, so usposabljali zaposlene na upravnih enotah, ki bodo dodatno izvajali naloge prijavne službe smsPASS in usposabljali zaposlene v upravnih organih, ki bodo dodatno izvajali naloge prijavne službe smsPASS, MJU je v sodelovanju z MZ pripravil letak s predstavitvijo postopka pridobitve in uporabe smsPASS ter dostopa do portala zVEM, ki bo uporabnikom na voljo na cepilnih centrih.

Več podrobnosti o tem bosta na novinarski konferenci predstavila minister za zdravje Janez Poklukarin minister za javno upravo Boštjan Koritnik,so zapisali včeraj po seji vlade.