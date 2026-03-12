Kaj bo s cenami, koliko je zalog?

"Zadeve niso kritične, ampak želimo ravnati proaktivno, pravočasno," je odločitev komentiral minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Dodal je, da se tudi druge države pripravljajo in nekatere so že sprožile svoje varnostne rezerve, kar bomo storili tudi mi. "Nekatere motnje na nekaterih servisih trajajo že nekaj dni, večinoma zaradi logističnih ozkih grl in ker so razdalje med oddaljenimi bencinskimi servisi in zalogami, ki jih imajo trgovci, predolge, ker so trenutno že nekaj dni zapored enormna povečanja prodaje nekaterih naftnih derivatov," je dodal.

Postopek sproščanja naftnih rezerv bodo sprožili jutri, je dejal. Trajalo naj bi kakšen dan ali dva, da se bo dejansko začelo, je še poudaril: "Želimo dati signal ne samo trgovcem, ampak tudi trgom, da imamo zadeve pod nadzorom, da je količin dovolj, da je vsakršna panika popolnoma odveč. Seveda pa želimo tudi uravnavati in pravilno koordinirati, na eni strani logistiko, ki je res na zgornji meji, hkrati pa tudi uravnavati zaloge, ki jih ima posamezen trgovec, in s tem tudi sproščati naše rezerve in uravnavati dobavo ladij v Luko Koper, ker prihaja do določenih zamud. Vse te izredne razmere vplivajo, na koncu pa je čisto nepotrebno, da se dogaja, da so določeni servisi v določenem času brez goriva in želimo priti proaktivno nasproti."

Kaj pa polnjenje rezervoarjev obiskovalcev iz sosednjih držav? "Na eni strani je to dobra novica, da imamo ugodno ceno naftnih derivatov, na drugi strani pa privlačimo bencinski turizem, s tem pa tudi tvegamo, da se izčrpujejo naše količine," odgovarja minister. Poudaril je, da to iz dneva v dan spremljajo in da imajo pripravljene ukrepe. "Upamo, da se bo to vendarle umirilo. Če se ne bo in če bodo ukrepi tudi v drugih državah v smeri protekcionističnih ukrepov, bomo tudi v Sloveniji ukrepali," je še dodal. Niso še tam, je izpostavil, čeprav so nekatere ukrepe že identificirali: "Mogoče naslednji teden, če se bo nadaljeval negativni trend, ampak že danes, ko smo to novico sporočili, beležimo umirjanje na strani oskrbe."

"Prepričan sem, da imajo kolegi na Zavodu za blagovne rezerve te postopke identificirane, vnaprej pripravljene," je Kumer odgovoril na vprašanje, kako bodo nadomeščali sproščene naftne rezerve. "Sestanek na interni ravni je že bil, mi ga bomo tudi opravili v ponedeljek. Ti postopki so določeni in nas ne skrbijo," je dodal.

Kaj pa oskrba Slovenije s plinom? To namreč lahko vpliva tudi na ceno elektrike. Minister je zatrdil, da so zelo dobro pripravljeni, veliko bolje kot 2022 v času energetske krize po napadu Rusije na Ukrajino. "Edina mogoče skrb je, da so skladišča na evropski ravni malo bolj prazna, kot so bila lansko leto, približno 30 odstotkov," je poudaril minister. Svoja skladišča imajo zakupljena v Avstriji: "Nekje na ravni 36 odstotkov, kar je nad povprečjem. Imamo dovolj časa, da najprej enotno odreagiramo na evropski ravni, potem pa še na domačem trgu. Naslednji teden imamo energetski ministri svet in upam, da bomo pravilno, ustrezno in pravočasno odreagirali."