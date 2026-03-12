Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kaj bo s cenami, koliko je zalog?

Ljubljana, 12. 03. 2026 23.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Gorivo

Prvič v zgodovini Slovenije bo država sprostila rezerve naftnih derivatov. Zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu in blokade Hormuške ožine namreč že ves teden ponekod primanjkuje pogonskih goriv, dolge čakalne dobe so tudi pri naročilu kurilnega olja. Država bo tako z namenom boljše oskrbe bencinskih servisov postopno sproščala državne rezerve. Dodatne obremenitve so sicer tudi zaradi tujih voznikov, ki v Sloveniji kupujejo cenejše gorivo. Kaj se bo torej dogajalo s cenami, koliko zalog ima država in kje so tveganja ob načetju rezerv?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: O sproščanju naftnih rezerv z ministrom Bojanom Kumrom
    05:23
    Iz 24UR ZVEČER: O sproščanju naftnih rezerv z ministrom Bojanom Kumrom
  • Iz 24UR ZVEČER: Sproščanje naftnih rezerv
    03:12
    Iz 24UR ZVEČER: Sproščanje naftnih rezerv

 

"Zadeve niso kritične, ampak želimo ravnati proaktivno, pravočasno," je odločitev komentiral minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Dodal je, da se tudi druge države pripravljajo in nekatere so že sprožile svoje varnostne rezerve, kar bomo storili tudi mi. "Nekatere motnje na nekaterih servisih trajajo že nekaj dni, večinoma zaradi logističnih ozkih grl in ker so razdalje med oddaljenimi bencinskimi servisi in zalogami, ki jih imajo trgovci, predolge, ker so trenutno že nekaj dni zapored enormna povečanja prodaje nekaterih naftnih derivatov," je dodal.

Postopek sproščanja naftnih rezerv bodo sprožili jutri, je dejal. Trajalo naj bi kakšen dan ali dva, da se bo dejansko začelo, je še poudaril: "Želimo dati signal ne samo trgovcem, ampak tudi trgom, da imamo zadeve pod nadzorom, da je količin dovolj, da je vsakršna panika popolnoma odveč. Seveda pa želimo tudi uravnavati in pravilno koordinirati, na eni strani logistiko, ki je res na zgornji meji, hkrati pa tudi uravnavati zaloge, ki jih ima posamezen trgovec, in s tem tudi sproščati naše rezerve in uravnavati dobavo ladij v Luko Koper, ker prihaja do določenih zamud. Vse te izredne razmere vplivajo, na koncu pa je čisto nepotrebno, da se dogaja, da so določeni servisi v določenem času brez goriva in želimo priti proaktivno nasproti."

Kaj pa polnjenje rezervoarjev obiskovalcev iz sosednjih držav? "Na eni strani je to dobra novica, da imamo ugodno ceno naftnih derivatov, na drugi strani pa privlačimo bencinski turizem, s tem pa tudi tvegamo, da se izčrpujejo naše količine," odgovarja minister. Poudaril je, da to iz dneva v dan spremljajo in da imajo pripravljene ukrepe. "Upamo, da se bo to vendarle umirilo. Če se ne bo in če bodo ukrepi tudi v drugih državah v smeri protekcionističnih ukrepov, bomo tudi v Sloveniji ukrepali," je še dodal. Niso še tam, je izpostavil, čeprav so nekatere ukrepe že identificirali: "Mogoče naslednji teden, če se bo nadaljeval negativni trend, ampak že danes, ko smo to novico sporočili, beležimo umirjanje na strani oskrbe."

"Prepričan sem, da imajo kolegi na Zavodu za blagovne rezerve te postopke identificirane, vnaprej pripravljene," je Kumer odgovoril na vprašanje, kako bodo nadomeščali sproščene naftne rezerve. "Sestanek na interni ravni je že bil, mi ga bomo tudi opravili v ponedeljek. Ti postopki so določeni in nas ne skrbijo," je dodal.

Kaj pa oskrba Slovenije s plinom? To namreč lahko vpliva tudi na ceno elektrike. Minister je zatrdil, da so zelo dobro pripravljeni, veliko bolje kot 2022 v času energetske krize po napadu Rusije na Ukrajino. "Edina mogoče skrb je, da so skladišča na evropski ravni malo bolj prazna, kot so bila lansko leto, približno 30 odstotkov," je poudaril minister. Svoja skladišča imajo zakupljena v Avstriji: "Nekje na ravni 36 odstotkov, kar je nad povprečjem. Imamo dovolj časa, da najprej enotno odreagiramo na evropski ravni, potem pa še na domačem trgu. Naslednji teden imamo energetski ministri svet in upam, da bomo pravilno, ustrezno in pravočasno odreagirali."

naftne rezerve sproščanje posledice plin

Kuharski mojstri in ljubitelji dobre hrane se že ogrevajo

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Skupaj sta preživela noč, jutro ji je prineslo vrtnico
Skupaj sta preživela noč, jutro ji je prineslo vrtnico
vizita
Portal
Zdravila, ki lahko prinašajo resna tveganja
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
cekin
Portal
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Račun za pijačo iz Crikvenice: tokrat se pritožujejo Hrvati. Kaj bodo rekli tuji turisti?
Račun za pijačo iz Crikvenice: tokrat se pritožujejo Hrvati. Kaj bodo rekli tuji turisti?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
moskisvet
Portal
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
dominvrt
Portal
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
okusno
Portal
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Kmetija
Pretekla življenja
Pretekla življenja
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
Nikjer posebej
Nikjer posebej
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564