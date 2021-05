Sproščanje ukrepov: otroci do 15. leta v Slovenijo brez testa, priznana dokazila iz Srbije

Svetovalna skupina naj bi jutri obravnavala predloge ministrstev glede sproščanja ukrepov v zeleni fazi. Na Institutu Jožef Stefan medtem opažajo upočasnjevanje upadanja epidemije, od evropske zelene faze pa smo še precej oddaljeni.

Včeraj smo imeli 135 okužb, pozitivnih je bilo dobrih sedem odstotkov testiranih. Tedensko povprečje je padlo na 277."Epidemiologi so, ko smo se pogovarjali, da je eden od pogojev za razglasitev zelene faze epidemije tudi redno epidemiološko spremljanje in sledenje kontaktov, rekli, da pri številkah pod 300 so oni to sposobni speljati. Tako da to se zdaj s tem obdobjem definitivno začenja," pojasnjuje vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar. To naj bi še dodato pomagalo ustaviti epidemijo.

V zeleni fazi po evropskih merilih šele v sredini julija

Na Institutu Jožef Stefan namreč opažajo upočasnitev upadanja. "Če smo z reprodukcijskim številom pri približno 0,75, to še vedno pomeni, da od štirih okuženih samo enemu uspe, da ne prenese okužbe naprej," razlaga vodja odseka za reaktorsko tehniko na IJS Leon Cizelj. In če nam na vladnem semaforju že od srede sveti zelena luč, nam na evropskem še vedno nevarno rdeča. S trenutnim tempom bi po evropskim merilih zeleni postali šele v sredini julija.

"Evropska zelena faza pomeni 25 novih v 14 dneh na 100.000 prebivalcev. To je skoraj 10-krat manj kot beležimo danes," še pojasni Cizelj. Svetovalna skupina bo proučila predloge ministrstev glede dodatnih sproščanj v trenutni situaciji oziroma za obdobje, ko bo razglašen konec epidemije. Zato se kampanja v podporo cepljenju iz središča prestolnice v prihodnje seli tudi drugod po Sloveniji, predvsem v kraje, kjer je precepljenost slabša.